Acteur Jeroen Krabbé WOEST vanwege ‘genderneutraal Gouden Kalf: NPO poppetje trekt gekke bekken

Het is ongelooflijk, maar er zijn zowaar een paar acteurs die wakker worden en zich beginnen te verzetten tegen de achterlijke genderneutraliteit. Zo ook Jeroen Krabbé. Want de acteur is woest dat er bij de uitreiking van het Goud Kalf niet meer wordt gekeken naar gender. Mannenrollen en vrouwenrollen worden over één kam geschoren. Belachelijk, vindt Krabbé terecht.

Jeroen Krabbé mocht vanmorgen even inbellen bij Spraakmakers bij NPO1. Hij is namelijk witheet. Van woede. Omdat die achterlijke Gouden Kalf-uitreiking “genderneutraal” gedaan wordt. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen mannenrollen en vrouwenrollen. Iedereen is “gelijk.” Yay!

“Stoom uit mijn oren. Ik vind het absoluut groteske flauwekul. Het is zo’n onzin,” aldus Krabbé. Vervolgens legde hij uit dat je echt verschillende rollen hebt voor mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld een vaderrol en een moederrol. “Of die mensen, of die acteurs genderneutraal zijn of wat dan ook; ze spelen een rol in de sekse die gevraagd wordt van de ról.”

“Dit is echt absurd. Totaal doorgeslagen onzin is het. Ik word er razend om,” zei Krabbé ook nog.

Het stoom komt bij Jeroen Krabbé uit de oren @SpraakmakersOp1. Absolute groteske flauwekul' noemt hij het besluit om geen onderscheid tussen man-vrouw te maken bij de uitreiking van het #goudenkalf. Volgens de acteur zijn er nou eenmaal vrouwen- en mannenrollen. pic.twitter.com/oVfxtIGYVu — NPO Radio 1 (@NPORadio1) August 20, 2021

Dat klopt natuurlijk helemaal. Maar wat wekt de verbazing? Tijdens de uitzending zat een NPO-poppetje – een vrouw dus – echt de héle tijd gekke bekken te trekken toen Krabbé zijn verhaal deed. Het was misselijkmakend om te zien. Ze ondermijnde zijn uitspraken continu, ongetwijfeld omdat zij wél Woke is en omdat Woke-gekken geen seconde geduld hebben met andersdenkenden. Want als Woke iets is, dan is het vooral intolerant tot op het bot.

Natuurlijk heeft Krabbé honderd procent gelijk. Zoals Geert Wilders onlangs nog zei: een man is een man, en een vrouw is een vrouw. En ja, dit betekent dus ook dat mannenrollen nou eenmaal mannenrollen zijn, en vrouwenrollen vrouwenrollen. Dat kan zo’n Woke-NPO-muts heel vervelend vinden, en de knettergekke Gouden Kalf-organisatie kunnen haar psychische aandoening delen, maar voor de waarheid maakt dat niets uit. Die staat als een huis. Er zijn genderverschillen. Punt.

Overigens is dit natuurlijk gewoon een aanval op mannelijke acteurs. Als de toekenning van prijzen “genderneutraal” is, dan kun je er vergif op innemen dat de prijzen alleen nog maar naar vrouwelijke acteurs en naar transgenders gaat. Daarom zal Krabbé ook boos zijn, want die ziet de bui natuurlijk al hangen.