Woke-wereld gekalmeerd: Nagellakker Lars heeft dag na ontslag nieuwe baan gevonden

Gisteren nam de 18-jarige ‘nagellakker’ Lars ontslag bij Jumbo Glanerbrug, omdat hij van zijn baas niet met gelakte nagels op het werk mocht verschijnen. Vandaag heeft hij al een nieuwe baan gevonden, dus is ‘woke’-Nederland weer blij.

Lekker Woke

Het is natuurlijk een ontzettend stompzinnig verhaal, maar de mainstream media grijpen het verhaal over Lars maar wat graag aan om lekker ‘woke’ te kunnen doen. Iedere vorm van normen en waarden, of gangbare gedragsregels, moet aan de kaak worden gesteld. Het uitgangspunt is altijd hetzelfde: iedereen moet volledig zichzelf kunnen zijn, anders ben je bekrompen.

Arme Lars

Dus wordt ‘nagellakker Lars‘ door de media opgepikt, want hij mocht van zijn voormalige werkgever niet volledig zichzelf zijn. Over de beweegreden van die werkgever wordt niet gesproken. Die is ‘gewoon’ bekrompen, klaar!

Glanerbrug

Maar wie Glanerbrug een beetje kent, wéét dat het niet het meest progressieve dorp van Nederland is. ‘Glanerbrug, mes in je rug‘ wordt niet voor niets nog steeds door mensen uit Twente geroepen. En nou is het ook niet meteen de hel op aarde, maar je moet daar wel enigszins normaal doen.

Normaal doen

Een jongen met nagellak hoort daar volgens de supermarktmanager van de Jumbo overduidelijk niet bij. Dat heeft waarschijnlijk helemaal niets te maken met de persoonlijke opvattingen van die manager, maar alles met zijn kennis over de klanten die hij daar heeft. Dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen dat Glanerbrug gewoon ‘met de tijd mee moet’. Dat bepalen de inwoners zelf wel.

Woke-gekte

En het is hartstikke fijn voor Lars dat hij zo snel ander werk heeft gevonden waar ze zijn excentrieke uiterlijk wél aandurven. Maar het heeft echt geen enkele zin om de ‘woke’ normen en waarden op te gaan proberen te leggen aan een dorp als Glanerbrug. Dat is zoiets als een aantal gaybrapaden in de Haagse Schilderswijk aan proberen te leggen. Dan moet je ook niet raar opkijken als die met homofobe slogans onder de graffiti komen te staan.