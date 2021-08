Nepmedia gaan vol Woke: Lars mag zijn nagels niet lakken als hij achter de kassa zit!

Het is ongelooflijk. Maar onze extreemlinkse media zijn nu écht vol-Woke gegaan. Want, klaagt het Algemeen Dagblad vandaag, de arme Lars (18) mag niet achter de kassa zitten bij zijn parttime werkgever. Tenminste, niet met gelakte nagels. En dat is heel zielig.

Nu sta ik echt op het punt om al mijn abonnementen op Nederlandse mainstreamkranten op te zeggen. Want dat dit “nieuws” is, is te gek voor woorden.

Dit? Dit.

Lars is 18 jaar. En Lars houdt ervan zijn nagels te lakken. Hij draagt dan ook een mooie regenboogarmband. Want Lars is niet een blanke heteroseksueel. Vergis je niet, hij is weliswaar witter dan wit, maar hij maakt toch deel uit van een opgejaagde minderheid.

Witte Lars is namelijk… niet schrikken! … homoseksueel of biseksueel of iets anders seksueel. Of misschien niet-binair. Ik heb geen idee, want er zijn tegenwoordig duizendmiljoen opties om uit te kiezen. Maar hij maakt blijkbaar deel uit van de Regenboogcoalitie. Dáár gaat het om.

En hij lakt zijn nagels graag, puur om daarmee duidelijk te maken dat hij ánders is. En ánders is speciaal. Dat weet iedereen. Eigenlijk ben je net een beetje beter dan de gewone mensen, als je anders bent. Dus Lars laat zich daar op voorstaan. Hij is anders. En trots ook.

Lars Ten Caat werkt bij de Jumbo. Tenminste, tot voor kort. Want bij de Jumbo in het Overijsselse dorp Glanerbrug vonden ze het niet fijn dat hij zijn nagels lakte. Hij moest er representatief uitzien. En, zeiden zijn bazen, dat dorp was niet Woke genoeg om dat leuk te vinden. Dus hij moest zijn nagels op het werk even onberoerd laten.

Maar dat vindt Lars niet kunnen. Want Lars is Woke. En Woke betekent dat je evangelistisch tot op het bot bent. Radicaal zelfs.

En dus nam Lars ontslag. Omdat hij graag ánders wil zijn. Speciaal.

Je zou denken dat dit verder niemand wat aangaat, maar bij het AD maken ze er groot nieuws van. “Ik heb veel complimenten gehad van klanten,” zegt Lars tegen de krant. “Eigenlijk hoor ik alleen maar positieve geluiden.”

Maar niet van supermarkteigenaar Radjen Lochan. Die had klachten gekregen over de Woke-activist die voor hem werkte. Want mensen vonden dat niet netjes. Wat je in je eigen tijd doe is je eigen ding, maar op het werk dien je er representatief uit te zien, dachten sommige ouderwetse boomers klaarblijkelijk.

En dus kreeg Lars te horen dat hij zijn nagels binnen twee weken (!) moest schoonmaken.

De reactie van Lars? Als echte Woke-martelaar weigerde hij. “De verbouwereerde kassamedewerker trok daarop zijn conclusies en dient vandaag zijn ontslag in bij de supermarkt,” aldus het AD.

“Ik vind het te belachelijk voor woorden. Laat mij gewoon mezelf zijn,” aldus Lars. Het kwam niet eens in me op om dit van tevoren te bespreken in de winkel. Als dames achter de kassa nagellak op mogen doen, is het voor mij vanzelfsprekend dat ik dat ook zou moeten kunnen, toch?”

Nee, Lars, dat is niet vanzelfsprekend. En het wordt tijd dat jij en je mede Generatie-Z-zotten dat eindelijk eens gaan bevatten. De wereld draait niet om jullie. “Jezelf” zijn is prima, in je eigen tijd. Op je werk vertegenwoordig je je baas. En die mag heel prima eisen stellen aan hoe mensen eruitzien. Als je daar moeite mee hebt ga je maar lekker op je slaapkamertje zitten, bij je ouders thuis. Daar kun je dan lekker “jezelf zijn.”

De manager heeft het Lars nog geprobeerd uit te leggen. Het gaat niet om hem persoonlijk. Het zijn gewoon regels. Kledingvoorschriften. Einde debat. Maar nee. Lars acht zichzelf ver verheven boven dat soort details. Lars is namelijk Woke. En dat maakt hem speciaal. Heilig, zelfs.

Lars. Lars. Lars. De hele wereld draait om Lars. Je wordt er kótsmisselijk van.