Op verkiezingsdag geven mediakartel én peilers opeens toe: ‘Peilingen niet perfect, kleine partijen gaan verrassen’

Het is ongelooflijk. Maandenlang krijgen we te horen van het mediakartel dat we de peilingen behoorlijk serieus moeten nemen. Peilingen laten zien wat er leeft in de samenleving. Wat de ideeën zijn. Hoe het gevoel is. Welke partijen gesteund worden. Tot vandaag. Want op verkiezingsdag geven het mediakartel én de peilers zelf opeens toe dat we peilingen toch maar niet al te serieus moet nemen… en dat de zogenaamde ‘kleine partijen’ vandaag waarschijnlijk gaan verrassen. Joh.

Het Parool bericht vandaag dat de kans dat de VVD vandaag de grootste wordt “groot” is. Maar: “toch kan de verkiezingsuitslag vanavond voor verrassingen zorgen. Want peillingen zijn niet nauwkeurig zo waarschuwen peilers zelf.”

Wat?! Maar we moesten de peilingen toch juist ontzettend serieus nemen? Elke keer dat FVD zogenaamd een zetel “verloor” in een peiling werd dat breed uitgemeten door het mediakartel. Maar nu roepen ze opeens dat het eigenlijk wel meevalt, dat peilingen palingen zijn, en dat we ons niet moeten blindstaren op ze?

Ja. Echt.

“Peilingen zijn onnauwkeurig,” zegt Peter Kanne van peiler I&O Research daarover. “Het is geen exacte wetenschap. Als peilers proberen we de werkelijkheid zo veel mogelijk te benaderen. Maar er zijn altijd verschillen. Toch denken we dat wij de grote lijnen, de machtsverhoudingen, er netjes mee kunnen laten zien.”

Tom Louwerse van de Universiteit Leiden voegt daar aan toe dat er eigenlijk altijd minstens één partij is bij wie de peilers er een stuk of vijf zetels naast zaten. “Maar eigenlijk elk verkiezingsjaar is er wel een flinke verrassing: een partij die minimaal 5 zetels meer of minder haalt dan in de slotpeilingen,” aldus deze man.

De conclusie van Kanne is dan ook dat het heel waarschijnlijk is dat met name de “kleine partijen” beter gaan presteren dan gedacht. Dus dan heb je het over BIJ1, de BoerBurgerBeweging, Splinter, Nida, mogelijk zelfs dat Urgenda-clubje van Richard de Mos, maar ook een bewegingen als Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie.

Wat betreft die laatste: Peter, Parool, Tom, kijk eens naar de opkomst bij de verschillende FVD-events in het hele land de afgelopen paar weken. Er kwamen alleen maar méér mensen opdagen. De posts van FVD op sociale media gaan viraal als nooit tevoren. Als er één zogenaamd “kleine partij” is die gaat verrassen vandaag, dan is het FVD. Daarvan ben ik overtuigd.

Hoe dan ook, het is natuurlijk hilarisch om te zien hoe de media én peilers zelf zich op de dag van de verkiezingen snel met deze disclaimer komen. Hun cijfers zijn de hele tijd gepresenteerd als dé werkelijkheid, maar nu dat we daadwerkelijk naar de stembus gaan komen ze snel terug op hun woorden en blijkt de wedstrijd nog helemaal open te liggen. Zielig, eigenlijk.

Want vergis je niet, ze hebben net als alle weldenkende mensen door dat de peilingen geen nauwkeurige indicatie zijn van de populariteit van de verschillende partijen. En dus dekken ze zich op de laatste dag snel in… zodat ze straks kunnen roepen, ‘nou ja, we zeiden dat toch al?!’