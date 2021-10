Autoritair Oostenrijk draait door: kanselier dreigt met lockdown VOOR ONGEVACCINEERDEN

Het is te walgelijk voor woorden, maar in Oostenrijk wordt de bevolking nu bedreigd met een lockdown – maar dan alleen voor ongevaccineerden. Want zij zouden er verantwoordelijk voor zijn als de coronacijfers weer toenemen. Daarom zullen zij gestraft moeten worden. Want volksgezondheid. Ofzo.

Zieker dan dit wordt het niet. De Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg dreigde vrijdagavond dat zijn regering mogelijk een lockdown gaat afkondigen voor ongevaccineerden. “We wandelen zo een pandemie van de onbeschermden in,” aldus de opperfascist. Vervolgens sloot hij een lockdown voor gevaccineerden uit. Want die zouden beschermd worden tegen het coronavirus. En dus ligt het aan de ongevaccineerden. Die moeten eruit gehaald worden, geïsoleerd, en vervolgens opgesloten worden in hun huis.

Er zijn te veel “twijfelaars en uitstellers,” liet Schallenberg ook weten in zijn beste imitatie van een Obersturmbannführer. Dus als de huidige ongevaccineerden slim zijn laten ze zich nu alsnog – heel snel – inenten. Als hun vrijheid hen lief is, tenminste.

FPÖ

In Oostenrijk is de FPÖ lekker bezig. De partij is net als onze eigen FVD bijzonder vaccinatiekritisch en heeft behoorlijke impact. Daardoor is in Oostenrijk op dit moment maar 62% van de mensen die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk gevaccineerd.

En dat is wel opvallend, omdat hoewel de besmettingscijfers toenemen, dit wel meevalt wat betreft de bezetting van de IC’s. Je zou denken dat die nu dan zouden moeten overstromen met zieke, ongevaccineerde burgers, maar dat valt alleszins mee.

MFG

Overigens is de FPÖ niet de enige partij die het goed doet én kritisch is over de vaccinaties. Datzelfde geldt ook voor de nieuwe partij MFG (Mensen, Vrijheid, Rechten). Die haalden bij de verkiezingen voor de Bundesrat (zeg maar de Oostenrijkse Senaat, de Eerste Kamer) 6%, wat aanzienlijk boven de kiesdrempel van 4% is.

Kortom, in Oostenrijk is men behoorlijk kritisch ten opzichte van vaccinaties… en het is juist die houding die ervoor zorgt dat Schallenführer nu vol op het orgel gaat. Dát is waarom ongevaccineerden eraan moeten geloven. Ze verzetten zich tegen het overheidsevangelie, en dús moeten ze gestraft worden. Wie niet horen wil, moet maar voelen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk is dat ontzettend totalitair… en alles behalve democratisch. Maar ja, de democratie wordt nu overal toch al keihard afgestraft. Het enige dat dit kan voorkomen is als gewone burgers opstaan en het gewoon niet meer pikken.