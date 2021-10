Caroline van der Plas (BBB) lacht keihard om media-aandacht: ‘Gaat hele avond over mij, maar ik zit nergens aan tafel!’

BoerBurgerBeweging-voorvrouwe Caroline van der Plas vindt het leven momenteel geweldig. Want, schrijft ze op Twitter, ze kreeg gisteravond heel wat media-aandacht, terwijl zij zelf lekker thuis zat.

Het is een “nieuwe mijlpaal” in het bestaan van de BoerBurgerBeweging, schrijft Caroline van der Plas op Twitter. De “hele avond gaat het over [de] BoerBurgerBeweging op tv en niet één keer zit ik zelf aan tafel.” Het zijn dus “alleen anderen die over mij praten.” Ze sluit af met een spierbal-emoji, een ster (van vuurwerk) en natuurlijk met de hashtag #BBB.

Oh ja, en daaronder zette ze een gifje van een man die “yes you can!” roept. Om het plaatje helemaal rond te maken, zeg maar.

Nieuwe mijlpaal in bestaan @BoerBurgerB: hele avond gaat het over #BoerBurgerBeweging op tv 📺 en niet één keer zit ik zelf aan tafel. Alleen anderen die over mij praten. 💪💥 #BBB pic.twitter.com/qNXkKo0wmU — Caroline van der Plas (@lientje1967) October 21, 2021

Vertrouwen boeren in overheid weg

De reden dat Van der Plas in het nieuws was, en dat het overal over haar ging, is dat uit onderzoek blijkt dat boeren het vertrouwen in de overheid kwijt zijn. Nu is dat natuurlijk niet zo gek, en ja, we wisten dat allemaal al langer, maar in Nederland wordt zoiets pas “officieel” als er een onderzoek is van een “gerenommeerde” organisatie. Dit betekent: door een organisatie die goedgekeurd is door het mediakartel én het partijkartel.

Afijn, I&O Research is zo’n organisatie. En die hebben geconcludeerd dat a) boeren de overheid niet meer vertrouwen, b) dat boeren het CDA de rug hebben toegekeerd, en c) dat zo’n 70% van de boeren bij de volgende verkiezingen op BBB wil stemmen. Dat laatste is natuurlijk waarom Van der Plas en haar partij gisteravond te pas en te onpas genoemd werden.

Bereid je maar vast voor

Natuurlijk is al die media-aandacht heel plezant voor Van der Plas en de BoerBurgerBeweging. Het is allemaal gratis reclame – zelfs als sommige commentatoren bepaald niet positief zijn over BBB en de partij het liefste nog morgen van de aardbodem zagen verdwijnen.

Maar toch. Toch moet er mij iets van het hart. Want Van der Plas moet er wél ernstig rekening mee houden dat ze heel binnenkort op een manier behandeld gaat worden die we gezien hebben bij de PVV én FVD. De VVD en het CDA kunnen het namelijk helemaal niet accepteren dat er zo’n partij is, rechts van hen. Nu mag BBB even meespelen, maar als het er echt om gaat spannen moeten die partijen ingrijpen. En dat zullen ze ongetwijfeld in de oude stijl doen; door BBB kapot te maken, weg te zetten als extreem, en door Van der Plas persoonlijk zwart te maken.

