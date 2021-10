Boeren geven Den Haag massaal de middelvinger: 68 procent zou nu BoerBurgerBeweging stemmen

Het nieuws waarvan je wist dat het zou komen: slechts twee procent van de boeren heeft nog vertrouwen in de politiek. De overgrote meerderheid heeft dat niet meer. En zo’n 68% van de boeren zegt bij de volgende verkiezingen op de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas te stemmen. Het CDA is voor boeren nu dus een non-partij.

“Nederlandse boeren hebben hun geloof in de overheid volledig verloren,” bericht mediakartelkrant De Volkskrant. “Van de veehouders zegt slechts 2 procent nog vrij veel vertrouwen te hebben in de overheid, 70 procent heeft geen vertrouwen meer. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou 68 procent van de veehouders op de BoerBurgerBeweging (BBB) stemmen en daarmee het CDA (4 procent) wegvagen als boerenpartij.”

Deze resultaten zijn het gevolg van een onderzoek dat I&O Research heeft gedaan in opdracht voor de krant van socialistisch Nederland. Het doel was te achterhalen hoe boeren denken over de politiek. Nou, de resultaten mogen er zijn. Slechts 5% van de boeren heeft nog wat vertrouwen in het ministerie van Landbouw (welke gestoorde gekken vormen die 5%?). En slechts 9% denkt nog iets van positief over minister Carola Schouten (zelfde vraag hier).