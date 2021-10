Column Frits Bosch: Het maakt geen klap uit!

Freek Jansen, FvD, zegt dat het geen klap uitmaakt wat je stemt binnen het kartel. Het is volgens hem een theaterstuk, alles is gespeeld. Ze zijn allemaal voorstander van vele miljarden naar klimaatbeleid, massaimmigratie, identiteitspolitiek en ga zo maar door. Het is volstrekt juist wat Jansen zegt. Maar hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt het dat er een kartel is? Drie dingen goed begrijpen.

In de eerste plaats zijn de Kartellianen allen de onbewuste nazaten van de Frankfurter Schule waarover ik onlangs hier geschreven heb. De marxisitische ideologie is door het westen heen geslagen in een neomarxistische vertaling die we tegenwoordig cultuurmarxisme noemen. Het vehikel was de Lange Mars door de instituties vanaf midden jaren zestig, de lange indoctrinatie van (bijna) allen in de media, de wetenschap, de bedrijven, de instellingen, de politiek en natuurlijk ook boeren, burgers en buitenlui. In basis zijn alle kartellianen houders van hetzelfde cultuurmarxistische gedachtegoed. Het kan lang of kort duren, ze vinden elkaar op datzelfde platform. En iedereen die erbuiten staat doet niet mee, moet uitgescholden worden of nog beter: vermoord worden. Links doet voorkomen dat ze empatisch zijn. Onjuist, links is bikkelhard.

De tweede reden is dat partijen koste wat kost vasthouden aan de macht of macht willen verwerven. We zijn al zeven maanden lang getuige van een hallucinant politiek toneelstuk en nog steeds zijn ze bezig met hun machtsspelletjes. Mark Rutte is de ultieme machtswellusteling, maar Sigrid Kaag geeft dapper tegenspel. Ik geef een voorbeeld. Het bedrijfsleven wordt nu tegen wil en dank (ze zijn niet geïnformeerd!), opgescheept met vrouwenquota als onderdeel van identiteitspolitiek: D66, Dwang66. Identiteitspolitiek is denken in groepen. Rutte heeft zich ooit ertegen verklaard omdat een liberaal denkt in individuen, niet in groepen. Het staat haaks op elkaar. En wat gebeurt? Het vrouwenquotum wordt zonder boe of ba van Rutte goedgekeurd. Idem zijn opstelling over Zwarte Piet en “Nederland is institutioneel racistisch”. Heeft Rutte een ruggengraat als een tuinslang? Ik zou liever zeggen dat hij zijn machtspositie beschermt en daarmee kiezersbedrog pleegt. Hij verkoopt zijn ziel aan de duivel. Democratie gaat ermee down the drain.

Ten derde. We leven in een Beelddemocratie en een Presentatiedemocratie. Voor de kiezer is beeldvorming zeer belangrijk. Daarom treden iedere avond politici als een soort toneelspelers op in de meest stupide praatprogramma’s die niet om aan te gluren zijn. Mark Rutte maakt de beste presentatie: sterke dossierkennis, adrem, grijnzen, keurig in het pak, netjes gekamd haar. Maar hij is volstrekt onbetrouwbaar en visieloos. Ik meen dat hij de slechtste minister-president is die ons land ooit gehad heeft. En de kiezer trapt er in. De kiezer houdt niet van verbeten politici en evenmin van politici die menen dat het een toneelspel is en impliceren dat de kiezer zich in de maling laat nemen, dus dom is. De kiezer gaat dus voor Mark Rutte, de slechtste keuze die hij/zij kan maken. Jansen: “de tragiek is dat mensen (kiezers, FB) dit niet zien.” Alweer correct, Freek Jansen.

En nu komt Rutte 4. En daarna Rutte 5, 6 en 7. Het is om dol van te worden, maar diep tragisch voor ons land. “Ayez pitié de moi en de ton pauvre peuple”.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.