Column Paul Cliteur: ‘niet alleen Minister Koolmees moet achterstallig huiswerk inhalen, maar ook Minister Grapperhaus’

“Tweeling uit Almelo behoort tot terreurverdachten die Rutte, Wilders en Baudet wilden doden”, schrijft het Dagblad Tubantia. Het klinkt enerzijds zo lieflijk: een Almelose tweeling. Gelukkig niet een Jihad-reiziger die via de poreuze Europese grenzen ons land is komen bezoeken voor wraakacties vanwege cartoons of ander jihadistisch ongenoegen.

Maar anderzijds is Almelo ook heel “dichtbij”. Het geeft weer zo bedroevend scherp weer dat jongens uit Almelo niet door minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en tevens verantwoordelijk voor Integratie en inburgering, zijn bereikt door “inburgeringsacties” van onze overheid. Het is niet gelukt de Almelose jongens te “integreren”.

Hoewel, het is maar hoe je het bekijkt. De Almelose tweeling is geheel volgens de D66-ideologie van de “anywheres” toegetreden tot het kosmopolitisme. Zij zijn burgers van de wereld geworden. Geen “somewheres” meer. Zij zijn deel gaan uitmaken van de wereldomspannende gemeenschap van diegenen die de enge nationale staat, waarin zij zich helaas lichamelijk bevinden (soma sèma), de rug toekeren en geïntegreerd in de virtuele theocratische gemeenschap. De gemeenschap die elk jaar groeit. De gemeenschap die elk jaar de nationale staat tot een zielig overblijfsel uit het verleden maakt.

Die gemeenschap heeft zo zijn eigen regels. En een van die regels is: vernietig de nationale staat.

Daar zijn zij dus goed mee bezig. “De groep, waartoe de in Almelo geboren broers A. (31) volgens het OM behoren, zouden het hebben gemunt demissionair premier Mark Rutte (VVD) en de Tweede Kamerleden Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (FvD)”, schrijft Tubantia.

Daarmee raakt dit ook aan het werkterrein van de Minister van Justitie en Veiligheid. Vooral dat laatste deel dus, veiligheid. Immers “de mannen worden verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, het voorbereiden van een aanslag en het volgen van een terroristische training”. We zijn dus weer terug bij de Hofstadgroep.

Politiek vertaald betekent het bericht uit Tubantia dat niet alleen Minister Koolmees wat achterstallig huiswerk moet inhalen, maar ook Minister Grapperhaus.