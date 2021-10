Column Paul Cliteur: ‘Ook een rassenoorlog is erg, hoor’

Wout Willemsen stelt in DDS een interessant punt aan de orde: “Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorisme­bestrijding en Veiligheid (NCTV), constateert in het nieuwe dreigingsbeeld dat jihadisme nog steeds de grootste dreiging tegen Nederland blijft. Toch legt de NCTV de focus op de ‘rechts-extremistische hoek’, hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag.”

Terecht constateert Willemsen dat het NCTV met ieder nieuw rapport over het dreigingsbeeld eigenlijk structureel met hetzelfde verhaal komt, namelijk: “Jihadisten zijn nog steeds het grootste gevaar, máár uit rechts-extremistische hoek kan ieder moment óók iets komen!”

Dat geldt voor de AIVD trouwens ook. Zelfde verhaal. Soms lijkt het bijna alsof deze diensten met enig leedwezen moeten constateren dat extreemrechts niet tot aanslagen heeft geleid in Nederland. Extreemlinks, opnieuw helaas, wel: Volkert van de G. die Fortuyn vermoordt. Jihadisme ook: Mohammed B. die Theo van Gogh vermoordt. Ook helaas.

Voor extreemrechtse aanslagen daarentegen moet men altijd naar elders uitwijken om “het gevaar” te illustreren. Naar Noorwegen (Breivik). Of nog verder weg: Nieuw-Zeeland (Brenton Tarrant, zie Jesper Jansen in Diversiteit, Identiteit en de Culture wars).

Fleur Verbeek en Max de Haan constateren in Elsevier hetzelfde en zij laten ook zien hoe de verschillende nieuwsdiensten dan aan de slag gaan met het onderwerp: “NOS, RTL Nieuws en Trouw kozen in hun kop en belangrijkste invalshoek allemaal voor jonge rechts-extremisten die uit zijn op een rassenoorlog.”

Kortom, de mist die door het NCTV en AIVD wordt opgetrokken werkt: de media gaan geheel voorbij aan de belangrijkste oorzaak van geweldsdreiging, namelijk jihadisten.

De vraag is dan wat het NCTV en de AIVD bezielt. Realiseren zij zich dat zij op eieren lopen door de echte oorzaken van de onveiligheid te benoemen? Weten zij dat de wokies allemaal graag horen dat het land vol zit met racisten die een nieuwe rassenoorlog willen ontketenen? En zeggen ze daarom maar “ja hoor, zou best kunnen”?

Laten we daarom eindigen met een passage die Verbeek en De Haan aanhalen uit het NCTV-rapport: “Zo werden op 23 september negen jihadisten in Eindhoven gearresteerd. De hoog opgeleide mannen tussen de 18 en 31 jaar worden verdacht van het voorbereiden en trainen van een terroristische aanslag. Tijdens een filmavond sprak een van hen over het doden of ontvoeren van Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hield de groep in de gaten.”

Sorry, NOS, RTL Nieuws en Trouw, we kunnen er helaas niks anders van maken. Maar ook een rassenoorlog is erg hoor. En zou kunnen, toch? Je weet het nooit, tenslotte.