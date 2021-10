NCTV: ‘Jihadisme nog steeds grootste dreiging, al kan aanslag ook uit rechts-extremistische hoek komen’

Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), constateert in het nieuwe dreigingsbeeld dat jihadisme nog steeds de grootste dreiging tegen Nederland blijft. Toch legt de NCTV de focus op de ‘rechts-extremistische hoek’, hoewel er geen concrete aanwijzing zijn voor een aanslag.

De NCTV komt met ieder nieuw rapport over het dreigingsbeeld eigenlijk structureel met hetzelfde verhaal: ‘Jihadisten zijn nog steeds het grootste gevaar, máár uit rechts-extremistische hoek kan ieder moment óók iets komen!’ En dat is vreemd, want uit die hoek zijn nog maar weinig aanslagen voortgekomen, terwijl er om de haverklap een ‘verwarde man’ iets Arabisch roept en lukraak mensen neersteekt.

Ook blijft extreemlinks bijna altijd compleet buiten schot. Die presteren het om steeds radicaler in de media te komen, maar verdienen wat de NCTV betreft nauwelijks aandacht. Nee, rechts-extremistische figuren op zolderkamertjes die fantaseren over een rassenoorlog, díé zijn het echte probleem (naast de jihadisten dan).

Het is simpelweg merkwaardig te noemen dat de NCTV zo disproportioneel veel aandacht besteed aan “tenminste een paar honderd Nederlanders van tussen de 12 en 20 jaar” (via RTL Nieuws) die mogelijk ooit de wapens oppakken. Want ja, die zullen er vast zijn. Maar hoe staat dit in verhouding tot jihadisten, drugsbendes en andere vergelijkbare georganiseerde misdaad?

Het is helemaal prima dat de NCTV ook mogelijke terroristen in beeld heeft en in de gaten blijft houden. Toch lijkt het erop dat men de aandacht probeert weg te nemen bij daadwerkelijke dreigingen. Dat zou namelijk verklaren waarom de jihadistische dreiging maar in twee zinnen van het RTL Nieuws-artikel eventjes wordt benoemd, terwijl extreem-rechts de overige 95 procent van het artikel in beslag neemt (en extreemlinks helemáál niet wordt benoemd).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Misschien zijn we wat de NCTV betreft wel een beetje jihad-moe en is er een andere groep nodig om de aandacht te blijven trekken. Maar volgens mij moeten we de eerste 12-jarige neo-nazi met een vuurwapen of machete nog voorbij zien komen.