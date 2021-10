Coronahysterie bij de GGD voor Sinterklaas: advies om niet met pepernoten te strooien en het bij zwaaien te houden

Sinterklaas is nog niet eens in het land en men raakt nu al in paniek over het kinderfeest. Ditmaal niet een keer over de kleur van zijn hulpjes, maar over de kans op besmettingen bij lokale intochten van de goedheiligman. De GGD komt met een dringend advies om niet met strooigoed te gooien en het handen schudden achterwege te laten.

Terwijl bijna 85 procent van de volwassen bevolking inmiddels is gevaccineerd blijft de angst voor een ‘super spread event’ groot in Nederland. De GGD komt namelijk met een dringend advies om zo veel mogelijk contact te mijden bij het Sinterklaasfeest, dat meldt het RTL Nieuws.

Het landelijke advies van de GGD heeft te maken met corona, aldus een woordvoerder.

“Het gegraai in zakken en het uitdelen van snoep via de handen zorgt ervoor dat je sneller in contact komt met virussen en dus corona kan krijgen. En we willen voorkomen dat infectieziekten zich kunnen verspreiden.”

In plaats daarvan raadt de GGD aan om strooigoed in kleine zakjes te doen en die vervolgens uit te delen. Daarnaast raadt men ook af om veel handen te schudden en voor de Pieten en Sinterklaas om geen sieraden te dragen:

“Ook daar kunnen zich micro-organismen ophopen. Was van tevoren goed je handen en doe tussendoor niets anders. Of was je handen opnieuw nadat je bijvoorbeeld pauze hebt gehad of naar de wc bent gegaan”

Het advies van je handen wassen na een wc-beurt lijkt me overigens niet spectaculair nieuw, me dunkt dat iedereen dat standaard al deed. Afijn, ondanks de hoge vaccinatiegraad blijft men dus nog steeds vrij bezorgd over toekomstige evenementen. Terwijl de afgelopen weken, met voetbalwedstrijden met volle stadions en het F1-evenement, hebben laten zien dat grote evenementen geen nieuwe brandhaarden veroorzaken.

Dit advies komt dus vooral heel paniekerig over.