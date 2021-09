Geweldig! Slechts 16 positieve coronatests na Formule 1 in Zandvoort

Binnen de Formule 1 in Zandvoort zijn de afgelopen week slechts zestien positieve coronatests vastgesteld. In totaal werden er bijna 6700 tests afgenomen onder coureurs, teamleden en F1-personeel. Tot nu toe is er dus weinig aan het handje!

Bij de Formule 1 in Zandvoort werden de coronaregels niet goed nageleefd, wat tot grote irritatie leidde bij het demissionaire kabinet, evenementenorganisatoren en twitterend Nederland. De één vreesde een nieuwe uitbraak en de ander vond het vooral wrang dat dit evenement wél door mocht gaan, maar andere evenementen niet.

Nu blijkt dus volgens de testcijfers van de Formule 1 in Zandvoort dat er vrij weinig aan de hand is qua positieve coronatests, net als bij voetbalwedstrijden het geval was. Grote menigtes lopen in de buitenlucht inmiddels een stuk minder gevaar als het om het coronavirus gaat en het leidt zeker niet tot grote uitbraken. Het Formule 1-personeel heeft zich het hele weekend uit de naad gewerkt en is met jan en alleman in contact gekomen. 16 besmettingen is het uiteindelijke resultaat, na een heel weekend.

Dit lijkt dus te bevestigen dat we ook prima festivals hadden kunnen hebben deze zomer. En als festivals zich aan de Fieldlab-richtlijnen hadden moeten houden was er al helemaal niets aan de hand geweest.

We moeten echt af van het schrikbeeld dat we in het begin van de coronapandemie hebben ontwikkeld (of ons aan hebben laten praten). In het begin was het virus nieuw en onvoorspelbaar, maar dat stadium zijn we inmiddels allang voorbij. Bijna iedereen is gevaccineerd en de overgrote meerderheid loopt toch geen groot gevaar. Dat wordt nu keer op keer bewezen bij ieder grote samenkomst van mensen en wordt ook ondersteund door de cijfers.

En daarmee hoeft echt niet voorbij te worden gegaan aan het feit dat er nog steeds mensen in het ziekenhuis belanden door het coronavirus. Maar voor die groep mensen hoeven er echt geen nieuwe maatregelen te worden genomen, zoals een coronatoegangsbewijs.