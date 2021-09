Nieuwslezer Jan de Hoop veroordeelt toegangsbewijzen horeca keihard: ‘Dictatuur!’

Ook RTL 4-nieuwslezer Jan de Hoop vindt het belachelijk dat het kabinet “toegangsbewijzen” voor de horeca overweegt. “Ik ben gevaccineerd,” schrijft De Hoop, “maar vind dit veel te ver gaan.” Vervolgens waarschuwt hij er zelfs voor dat moeten waken dat we niet in een “dictatuur” terechtkomen.

Nederlandse horeca zijn woedend dat het dictatoriale kabinet overweegt om coronatoegangsbewijzen in te voeren voor café’s en restaurants. Natuurlijk hebben ze helemaal gelijk. Dit is een ronduit dictatoriaal voorstel. Als we dit accepteren creëren we echt Apartheid, maar dan niet gebaseerd op huidskleur maar op iemands medische status. Vreselijk. Volstrekt bezopen. En al helemaal omdat die aartsleugenaar van een Hugo de Jonge eerder met klem ontkende dat het deze kant zou opgaan in ons land.

Jan de Hoop vindt toegangsbewijzen gevaarlijk

RTL Ontbijtnieuws-presentator Jan de Hoop heeft nu ook gereageerd op het onzalige idee voor toegangsbewijzen in de horeca en bij kleine evenementen. Daarbij neemt hij geen blad voor de mond. En dat is veelzeggend, want De Hoop is niet een media personality met een heel uitgesproken, harde eigen mening. Hij houdt zich normaal gesproken wat op de vlakte en wil vooral “gezellig” zijn.

Nou, van die gezelligheid is nu even niets over. Want, schrijft hij op Twitter, hoewel hij zelf gevaccineerd is vindt hij dit idee “veel te ver gaan. Iedereen mag ook volgens de wet over zijn eigen lijf beschikken.” Maar met toegangsbewijzen komt dat belangrijke principe volgens hem dus in gevaar.

Sterker nog, hij gaat verder door te verwijzen naar het feit dat we zo in een héél onverkwikkelijke situatie terechtkomen. “Oppassen dat we niet in een soort dictatuur terecht komen,” schrijft hij namelijk gevolgd door de hashtag #vaccinatiedwang.

— Jan de Hoop (@JandeHoop) September 3, 2021

Wakker worden

Het is buitengewoon opmerkelijk. Je gaat bijna denken dat Jan de Hoop – of all people – wakker aan het worden is wat betreft de dictatoriale aard van het coronabeleid.

Wel een vraagje Jan: als je dit echt meent, loop je zondag 5 september (morgen dus) dan ook mee in de demonstratie op De Dam?