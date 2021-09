De Jonge ‘ziet dat het schuurt’ met coronaregels in Zandvoort maar schuift verantwoordelijkheid af op politie

Na afloop van de wekelijkse ministerraad werd zorgminister Hugo de Jonge gevraagd of hij de beelden van het Formule 1-evenement in Zandvoort had gezien. “Ik zie dat het schuurt”, zegt hij over de niet nageleefde coronaregels op de Dutch Grand Prix. Voor het toezicht op de naleving van de coronaregels verwijst hij naar de burgemeester en politie van Zandvoort. “Ik laat het eventjes daar.”

De Jonge heeft nu na de eerste dag Zandvoort duidelijk geleerd van zijn fouten toen hij fel reageerde op voetbalsupporters in stadions, die zich ook niet aan de coronaregels van ‘geplaceerde’ evenementen hielden. Toen gaven de supporters aan, net als de mensen nu in Zandvoort, maling te hebben aan het dreigement van De Jonge om mogelijk met strengere coronaregels te komen. Ook de gemeentes en hun handhavingspersoneel zeiden niets te zullen gaan doen aan de situatie. Zij schoven de verantwoordelijkheid toen af op de voetbalstadions.

Onze immer falende coronaminister De Jonge doet nu bij het Formule 1-evenement in Zandvoort precies hetzelfde. Iedereen wist dat de regels niet nageleefd zouden worden, maar meneer “laat het eventjes” bij de burgemeester en politie van Zandvoort, meldt de NOS. Die hebben natuurlijk ook weinig zin om de komende dagen de wapenstokken te trekken, dus gebeurt er helemaal niets.

Dat is ook helemaal niet erg, want het niet naleven van de coronamaatregelen heeft in dit stadium van de coronacrisis toch weinig gevolgen. Tenminste, zolang de bezoekers niet allemaal bij opa en oma op bezoek gaan in de komende dagen. Maar zelfs dan is de kans klein, als we de effecten van de coronavaccins mogen geloven.

Het enige vervelende wat het Formule 1-evenement teweeg gaat brengen, daar wordt het in ieder geval als argument voor gebruikt, is om de coronatoegangsbewijzen erdoor te drukken. ‘Kennelijk willen jullie je allemaal niet aan de regels houden, dus moet het maar zo’, zal De Jonge dan zeggen. En dat allemaal om een paar ongevaccineerde lui te beschermen, die zelf de keuze om zich niet te laten vaccineren hebben gemaakt.