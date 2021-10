Filmpje! Diep geraakte Thierry Baudet geweigerd bij restaurants: “Alle mensen die dat zagen aten vrolijk verder”

Thierry Baudet heeft iets bijzonder vervelends meegemaakt. Hij wilde namelijk even lekker uit eten. Even naar een restaurant. Maar hij heeft geen QR-pas. Baudet hoopte dat er restaurants zouden zijn die pal zouden staan voor gastvrijheid én de grondrechten. Maar dat was niet zo. Hij werd overal geweigerd. En wat hem vervolgens écht pijn deed was de passieve houding van ándere gewone burgers in de restaurants. Zij zagen het gebeuren, maar deden niets.

Altijd als we het over de meest verschrikkelijke gebeurtenissen van de geschiedenis hebben vragen we ons af, ‘hoe kon dat gebeuren? Hoe konden gewone burgers, mensen als jij en ik, het láten gebeuren? Zij zagen het onrecht voor hun ogen! Waarom grepen ze niet in?’ En die vragen worden maar al te vaak gevolgd met een luide uitroep: ‘Ik kan er met mijn hoofd niet bij!’

Thierry Baudet ontdekt: het systeem wordt in stand gehouden door gewone burgers

Nou, Thierry Baudet heeft ontdekt hoe het toch kon, allemaal. Hoe het kon dat de nazi’s met een enorme minderheid allemaal Joden konden verzamelen en naar het oosten konden sturen. Hoe het kon dat de Stasi in Oost-Duitsland andersdenkenden zo van straat en uit huis kon plukken. En, ja, hoe het kon dat de KGB van Jozef Stalin mensen oppakte en, hop, zo even naar de Goelag kon verzenden.

De gemiddelde mens laat het namelijk allemaal gebeuren. Dat was niet alleen toen het geval in al die landen, maar ook nu, in Nederland. Kijk maar naar deze video waarin de Forum voor Democratie-leider uitlegt dat hij even rustig wilde gaan eten in een restaurant. Maar keer op keer werd hij geweigerd. En de reactie daarop van andere burgers? He-le-maal niets. Geen zucht. Geen kreun. Laat staan ook maar één klein woordje ter verdediging van Baudet.

“Dit doet me pijn”

“Ik liep net door de stad,” legt Baudet uit, “en ik werd eerst door meerdere restaurants geweigerd omdat ik geen QR-pas heb. En vervolgens mocht ik wel even afhalen ergens, maar moest ik uiteraard buiten wachten. En wat me zo trof dat is dat al die mensen die dat zagen gebeuren, vrolijk verder aten. Het allemaal niet belangrijk vonden. Niet door hebben wat dit betekent in Nederland, voor onze samenleving.”

“Het doet me echt heel erg veel pijn om dit te zien,” gaat hij verder, “en geen pas nemen, geen belachelijke vaccinatie nemen. Want alleen als we met zijn allen ‘nee’ zeggen kunnen we dit stoppen.”

De menselijke natuur

We ontdekken heel veel over de menselijke natuur tegenwoordig. En het stelt alles behalve positief. Want of je je nou wel of niet hebt laten vaccineren, of je nou wel of niet ooit getest bent, we kunnen het er toch allemaal over eens zijn dat discriminatie op basis van je medische gegevens volstrekt onacceptabel is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Of, nou ja, je zou dénken dat we het daar “allemaal” over eens kunnen zijn. Blijkbaar vindt het gros van de mensen het wel degelijk “acceptabel” als ze er zélf maar geen last van ondervinden.