Filmpje! Pieter Omtzigt sloopt waanzinnige aantallen voorlichters kabinet: ‘Gestegen tot meer dan 800’

Het is ongekend, maar onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt heeft even een lijstje gemaakt van het aantal voorlichters dat bij de verschillende ministeries werken. Totaal zijn dat er meer dan 800. Dat zijn meer voorlichters dan ambtenaren in dienst van de Tweede Kamer (dat zijn er maar iets meer dan 500). Het moge duidelijk zijn: dit kabinet maakt zich niet druk om goede beslissingen en goed beleid, maar om goede optiek.

Om de beeldvorming, dus.

Pieter Omtzigt heeft al langer kritiek op het bijzonder hoge aantal “voorlichters” waarover het kabinet beschikt. En dat is niet zo gek. Want uit dit filmpje, van Omtzigt in actie in de Tweede Kamer, blijkt om hoeveel het gaat. En ja, dat aantal is echt schokkend. Meer dan 800 voorlichters. 8.0.0. Achthonderd. Een acht met twee nullen erachter.

Nu wil Omtzigt dat daar iets aan gedaan wordt. Want dat het om dit soort aantallen gaat is natuurlijk volstrekt bezopen.

De cijfers spreken voor zich

In de Tweede Kamer ging hij daarom de confrontatie aan met het kabinet. “Voorlichters,” zei Omtzigt. “Ik heb hier nog een motie van het lid Remkes uit 2009. ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, gelet op het advies van de commissie-Brinkman inzake het persbeleid en de omvang van de departementale voorlichtingsapparaten; verzoekt de regering de Kamer nader te rapporteren inzake de uitvoering van de aanbeveling tot formatiereductie met betrekking tot departementale persvoorlichters en woordvoerders, en gaat over tot de orde van de dag’.”

“Toen hadden we nog de helft minder woordvoerders. Dit was 2009. Toen werd er niet naar Remkes geluisterd. Misschien wordt er nu wel naar hem geluisterd,” merkte Omtzigt hoopvol op.

Want hij heeft even gekeken “wat al die departementen hebben. Het departement van J&V (Justitie en Veiligheid) heeft een directie communicatie met tien medewerkers op het bedrijfsbureau. Voor de woordvoering speeches en omgevingskennis (wat?) zijn er 21 medewerkers. En voor de communicatie en redactie 29 zijn 59 medewerkers. Bij OCW zijn er bijvoorbeeld vier adviseurs publieke optredens. Voor twee bewindspersonen. Dus ze hebben er twee voltijd adviseurs per persoon. Ze hebben in totaal 66 medewerkers. En bij VWS hebben ze voor Media & Optredens 30 medewerkers, nog zes medewerkers staf, 22 voor de monitoring, 56 voor Strategie & Onderzoek. In totaal 117.”

“Voorzitter, ik kan even verdergaan,” zei Omtzigt vervolgens, “maar mijn spreektijd is korter dan het aantal voorlichters in Den Haag. En ook minder dan het aantal ambtenaren dat u als Tweede Kamervoorzitter beheert. Dat zijn er 575. En het aantal voorlichters is gestegen tot boven de 800.”

Daarom zijn verzoek aan de regering: wil het kabinet ASAP met een voorstel komen om het aantal voorlichters terug te brengen naar wat normalere aantallen? Want, geloof het of niet, voor Rutte III waren er ook al zo’n 600. Ze hebben er dus nog eens eenderde bij aangenomen, terwijl het al om totaal bizarre aantallen ging.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Goede punten, natuurlijk, maar opeens besef je waarom Omtzigt niet uitgenodigd werd door de informateur. Dat is immers alleen maar bezig met beeldvorming – maar daarbij hoort dat ze juist niet willen dat het beeld ontstaat dat dit het enige is waar ze zich druk om maken.