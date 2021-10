Fleur Agema ziet de bui al hangen: ‘Ongevaccineerden zullen wel weer de schuld krijgen voor stijgend besmettingsaantal’

Het aantal nieuwe coronagevallen schiet de afgelopen dagen weer flink omhoog. PVV-politica Fleur Agema vermoedt dat ongevaccineerde mensen hier de schuld voor krijgen. Terwijl zij zonder coronatest nergens binnen kunnen komen. Gevaccineerden wel, zelfs als ze besmet zijn. Gaat het vingerwijzen door onder meer Hugo de Jonge binnenkort beginnen?

Afgelopen week is het aantal positief geteste mensen rap gestegen. Bij zo’n 18.000 Nederlanders werd het coronavirus vastgesteld, dat is een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van twee weken geleden. Fleur Agema, Tweede Kamerlid namens de PVV, vreest dat ongevaccineerde Nederlanders de schuld zullen krijgen voor deze flinke stijging. Terwijl de schuldige in dit geval het scheve kabinetsbeleid is.

De ongevaccineerden zullen wel weer de schuld krijgen, maar zij mogen er niet in zonder test en gevaccineerden wel. Zelfs als ze besmet zijn. Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe coronagevallen schiet omhoog | Hart van Nederland https://t.co/wHhUCI6mJT — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) October 12, 2021

“De ongevaccineerden zullen wel weer de schuld krijgen, maar zij mogen er niet in zonder test en gevaccineerden wel. Zelfs als ze besmet zijn.”, aldus Agema die al geruime tijd kritiek uit op het kromme kabinetsbeleid.

De laatste maanden zijn mensen die nog niet gevaccineerd zijn, of niet willen, de nieuwe zondebokken in de samenleving. Het kromme overheidsbeleid hebben we te danken aan hen, maar dat is natuurlijk onzin. Met de huidige coronapas moeten ongevaccineerde mensen zich laten testen om binnen te komen, terwijl iemand die wel gevaccineerd is én ziek is gewoon nog naar binnen kan. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.

Het kabinet loopt of achter de feiten aan, wanneer het gaat om ventilatie, of voert onverklaarbare en niet te onderbouwen maatregelen in (zoals de avondklok). Agema stelt dan ook terecht dat het kabinet zich mag afvragen hoeveel leed het had kunnen voorkomen als het wél naar anderen had geluisterd.

Het is 11 oktober 2021. Hoeveel besmettingen, doden, overbelasting van ziekenhuizen en overbodige vrijheidsbeperkende maatregelen hadden voorkomen kunnen worden als onze regering het belang van ventilatie en besmetting via adem een jaar eerder had erkend?! https://t.co/Z57vZ0Wptz — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) October 11, 2021

Helaas is het zo dat met mensen zoals Hugo de Jonge aan het roer we opgezadeld blijven met kromme maatregelen tot we een ons wegen. En ondertussen wordt de vaccinatiedrang steeds groter vanuit de overheid.