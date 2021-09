LOL! Gevaccineerden met corona houden hun grote status in CoronaCheck-app. Kabinet doet niets

Het is hilarisch: het blijkt dat gevaccineerden die toch positief testen op corona hun groene status gewoon blijven houden in de CoronaCheck-app. Dit betekent dat ze, ondanks hun positieve test, kunnen doen en laten wat ze willen. En nu komt het: het kabinet is niet van plan daar iets aan te doen. Zoals Thierry Baudet ongetwijfeld zou zeggen: zie je wel dat het ze niet om de volksgezondheid gaat?

“We zijn vanaf het begin extreem duidelijk geweest dat mensen die positief testen binnen moeten blijven en niemand mogen zien,” aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Maar dat moet dan wel vrijwillig gebeuren. In de CoronaCheck-app blijft de status van een gevaccineerde met corona groen. En nee, daar gaat de regering niets aan doen.

Let wel, het kabinet wist al in juli dat dit het geval zou zijn. Het kón opgelost worden. Maar daar is bewust niet voor gekozen. Hugo de Jonge gaf eerder zelfs al toe dat er inderdaad een risico is dat gevaccineerden a) besmet raken en b) anderen besmetten. Hij stelt wel dat deze kans kleiner is dan de kans dat een ongevaccineerde een andere ongevaccineerde besmet. En de kans op ziekenhuisopname zou ook significant kleiner zijn.

Dat zal allemaal wel. Maar aangezien het kabinet volgens eigen zeggen steeds vol inzet op “bescherming” van de “volksgezondheid,” en bijna voor een zero Covid-beleid kiest, is dit natuurlijk heel frappant.

Thierry Baudet zou hier ongetwijfeld op zeggen dat er wel degelijk een logische verklaring is voor dit soort gedrag van het kabinet. Het lijkt immers juist niet logisch. Maar wat als de aanname dat het ze om de volksgezondheid gaat niet juist is? Als het daarentegen juist om gehoorzaamheidstraining gaat, en ze dus willen dat iedereen aan het vaccin gaat, nou, dan wordt het opeens wél heel verklaarbaar.

