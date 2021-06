Filmpje! Thierry Baudet: ‘De CoronaCheck-app is de glijdende schaal naar de slavernij’

Dit is de spreektekst die Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vandaag uitsprak tijdens het coronadebat in de Tweede Slaapkamer. Eerst het filmpje ervan, daaronder de tekst. Goed luisteren, want dit is verplicht kijkmateriaal!

De #CoronaCheckApp is de eerste stap naar de digitale dictatuur. Het Chinese social credit system in de polder. Nu vaccineren voor toegang? Straks CO2-minderen voor toegang.@thierrybaudet: "Verwerp deze dystopische toekomst. Kies voor vrijheid!" #FVD #coronadebat pic.twitter.com/Tg9AJQgja1 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 24, 2021

De glijdende schaal richting slavernij.

Dat is wat deze CORONA-CHECK-APP is, die sinds vandaag in werking is getreden.

[Hier een plaatje van hoe die eruit ziet, uitgeprint, want ik ga hem uiteraard niet installeren op mijn telefoon].

Maar zo ziet dat er dus uit. Dit is het beeld, de verschijningsvorm van beginnende slavernij, complete controle.

Het is het eindspel van een perfide elite die onder het mom van een “pandemie” de Chinese mass surveillance wil kopiëren.

Dáárom moest het verder geheel onnodige 5G-netwerk versneld worden uitgerold.

Dát is de ware betekenis van de Great Reset. Van Build Back Better. Een digitale infrastructuur, waarmee op afstand bepaald kan worden welke burgers toegang hebben tot het sociaal-maatschappelijk leven.

In China noemen ze dat het systeem van Sociaal Krediet. En de James Bond – achtige schurken die zich onder de vlag van het World Economic Forum en onder leiding van Klaus Schwab (die nog slechts een abinokat mist om het plaatje compleet te maken) tot doel hebben gesteld het Chinese systeem te kopiëren laten dit nu op ons los.

De eerste hoepel waar we door moeten, de eerste schifting tussen de gehoorzamen en de outlaws, wordt nu gemaakt op basis van je bereidwilligheid om je te laten inspuiten met experimentele gentherapie. Injecties met speculatieve vloeistof, waarmee de BIG PHARMA miljarden verdient maar waarvan de risico’s volkomen onduidelijk zijn (en de eerste berichten over bijwerkingen, zoals trombose, angstwekkend) om je te laten “beschermen” tegen een virusje met de mortaliteit van een seizoensgriep.

Dat het louter en alleen gaat om een gehoorzaamheidstraining en werkelijk niets heeft te maken met oprechte bezorgdheid om de volksgezondheid, blijkt alleen al uit het simpele feit dat óók wie kan aantonen reeds ANTISTOFFEN tegen cojona te bezitten, en daarmee dus veel BETER beschermd zou zijn tegen de Chinese griep, zich ALSNOG moet laten “prikken” — zoals het in die woestmakende kindertaal waarin de machtshongerigen tot ons spreken wordt genoemd.

Maar dit is nog allemaal pas het begin. De volgende stappen laten zich raden.

Straks, in het najaar – als de volgende ‘golf’ of ‘nieuwe variant’ opduikt – kan de app controleren of we ons wel aan de dan geldende lockdown gaan houden. Of we de avondklok niet schenden. En we de nieuwe vaccin-update wel nemen. Ja, of we niet stiekem omgaan met de nieuwe mellaatsen, de “ongevaccineerden” — de mensen die nog geloven in vrijheid.

En TNO blikte gisteren alvast vooruit naar toekomstige toepassingen.

“Elke Nederlander krijgt straks een eigen CO2-budget”, berichtte RTL NIEUWS. “Voor reizen, vlees eten en energie geldt een maximum aan CO2-uitstoot. Wie eroverheen gaat moet bijbetalen.”

In het voorstel van TNO heeft elk huishouden straks een bepaalde hoeveelheid CO2 te besteden; “Wie niet vliegt”, zo wordt gemeld, “kan vlees eten. Wie elektrisch rijdt [en dus afziet van het rijden in benzine of diesel-auto’s] zou weer wat langer kunnen douchen.” Einde citaat.

In George Orwell’s 1984 bestaat de totalitaire dictatuur uit twee principes. Allereerst de totale controle. En ten tweede de eis die telkens weer aan burgers wordt gesteld om te gehoorzamen aan absurde proposities.

Van beide is in onze tijd sprake. De controle wordt steeds totalitairder. En de eisen die ze ons stellen zijn absurd, van mondkapjes tot “vaccinaties” tot “klimaatbewustgedrag”.

Het is een schande.

Er wordt bijvoorbeeld uitgegaan van 0,7 ton CO2 voor vliegreizen. Daarvan kun je nog net niet met 2 personen op en neer vliegen naar Bordeaux. Wie elk jaar naar Azië wil moet dus CO2-punten bijkopen of gewoonweg kiezen voor een duurzamer (trein)tripje binnen Europa.

Verder is er rekening gehouden met een ‘budget’ voor 41 kilo aan steaks per huishouden. Wie CO2-punten wil besparen kan ook voor een duurzamer alternatief gaan: kip. Daarvan kun je, voor dezelfde CO2-uitstoot, 205 kilo kopen per jaar voor een huishouden. Ter vergelijking: de vleesconsumptie is op dit moment 78 kilo per jaar per, let op, persoon.

Wie in 2030 nog een benzineauto heeft kan binnen de geschatte uitstoot 7500 kilometer afleggen. En qua energieverbruik is er ruimte voor 1,5 ton CO2 uitstoot. Dat is nu nog 3,8 ton.

Flinke operatie

Onderzoeker Joost Gerdes geeft toe dat het een flinke operatie zou zijn om zo’n CO2-systeem op te zetten. Ga maar na, alleen al bij het vlees: elk restaurant, elke slager en elke supermarkt zou per vleesproduct moeten toevoegen voor hoeveel CO2-uitstoot het zorgt en dat om moeten rekenen naar CO2-punten.

Hoeveel punten je (nog) hebt, kan worden vastgelegd in je bankapp, zo stelt Gerdes voor. Er zou dus geen megalomaan monitoringssysteem hoeven komen vanuit de overheid. “Die angst zagen we ook terug in de antwoorden van respondenten.” In de bankapp zou je kunnen zien hoeveel CO2-punten je nog hebt. “Naast euro’s moet je dan dus ook CO2-punten betalen.”

Eenvoudiger

Daarnaast zou er nog een handelssysteem moeten worden opgebouwd, zodat burgers hun overgebleven punten kunnen verkopen of juist extra punten kunnen inslaan.

Kan dat allemaal niet een stuk eenvoudiger? Met een CO2-belasting bijvoorbeeld? Dat is ook een optie, zegt Gerdes. “Maar het nadeel is dat je dan niet weet of je je doel gaat halen.” Bij een CO2-budget is er een gezamenlijk plafond dat je kunt verlagen. Daardoor stoot je samen steeds minder uit. Dat is bij een CO2-belasting nog maar afwachten.

Verandering gedrag

Hoe dan ook is het de moeite waard om te kijken naar maatregelen, zoals een CO2-budget, die het gedrag van mensen probeert te veranderen, vindt Gerdes. “Wij zeggen niet: zo’n CO2-budget moet je invoeren. Maar tot nu toe hebben we CO2-uitstoot proberen terug te dringen door meer duurzame energie, CO2-opslag of energiebesparing. Je ziet dat dat niet genoeg oplevert.”

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ligt het tempo waarin Nederland nu CO2-uitstoot vermindert inderdaad nog te laag. Er mag dus wel een tandje bij. Maar gedragsverandering stimuleren, daar wagen de meeste politici zich niet aan. “Maar nu blijkt dat daar toch meer draagvlak voor is dan je zou verwachten. Ik hoop dat daar naar gekeken wordt”, besluit Gerdes.

daar zal het niet bij blijven. Sneller dan we denken zal de app worden gebruikt om – onder het mom van ‘het recht op leven’ – “klimaatverandering” tegen te gaan? Overal even je QR-code scannen, om bij te kunnen houden hoeveel CO2 je nog mag uitstoten.

Kunnen we straks nog wel openlijk onze kritiek uiten op het overheidsbeleid, of worden we dan gekort in onze sociale credits, waardoor we geen hypotheek meer kunnen afsluiten?

Voorzitter, Forum voor Democratie zal zich met hand en tand blijven verzetten tegen deze zeer zorgwekkende ontwikkeling. Voor vrijheid, dus tégen een staat van absolute controle, dus tégen een coronapaspoort.

Dankuwel.