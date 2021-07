Baudet (FVD) uit stevige kritiek op vaccinatiebewijs: ‘Heeft niets met volksgezondheid te maken, het is gehoorzaamheidstraining’

Het OMT adviseert om ook gevaccineerden een coronatest te laten doen als het kabinet besluit om het testen voor toegang weer in te voeren. Volgens FVD-leider Thierry Baudet laat dit zien dat een vaccinatiebewijs niet zo heel veel te maken heeft volksgezondheid, maar dat het meer een instrument is van de overheid om burgers in de gaten te houden.

De opmars van de deltavariant zorgt voor flink wat kopzorgen in Europa en met name in Nederland. De besmettingen rijzen de pan uit en het peperdure prestige project van Hugo de Jonge, het zogeheten testen voor toegang, is alweer stilgelegd. Ondertussen maakt het OMT zich zo veel zorgen over de besmettelijkheid van de deltavariant dat ook mensen die gevaccineerd zijn zich beter kunnen laten testen bij een herinvoering van Hugo’s testbeleid.

De rappe opmars van de deltavariant brengt problemen met zich mee voor het Europese vaccinatiebewijs, EU-leiders willen dit graag invoeren om de Europese toeristenstromingen weer op gang te brengen. Maar wat heb je nu aan een vaccinatiebewijs als je je ook nog eens moet laten testen? Baudet weet wel waarom overheden zo graag een vaccinatiebewijs willen invoeren; het is volgens de FVD-politicus de opmaat naar “mass surveillance” – een dystopische toekomst waarin de overheid ten alle tijden weet wat haar burgers aan het uitspoken zijn.

Dat “vaccinatiebewijs” heeft dan ook niets met volksgezondheid te maken. Evenmin als de vaccinaties, de lockdowns, de 1.5m, de belachelijke mondkapjes. Het is GEHOORZAAMHEIDSTRAINING en vormt de opmaat naar MASS SURVEILLANCE. Waarom snapt niemand dit!? Het is zó enorm obvious. https://t.co/z6idffCjM7 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 11, 2021

Baudet stelt dat bepaalde maatregelen, zoals lockdowns en mondkapjes, vrij weinig te maken hebben met het bevorderen en beschermen van de volksgezondheid; het zou volgens de FVD’er een manier zijn om burgers in het gareel te krijgen.

Met de invoering van vaccinatiebewijzen en het optakelen van een sneltestsamenleving is het natuurlijk de grote vraag hoe goed onze privacy beschermd is. Privacy georiënteerde belangenorganisaties vrezen al langer voor onze data én sommige menen zelfs dat we de eerste stappen zetten naar medische apartheid door de invoering van deze maatregelen. Baudet staat dus zeker niet alleen in zijn kritiek. We hebben al eerder gezien dat onze privacy te makkelijk op straat kan komen te liggen – kuch, GGD. Daarnaast wordt er té makkelijk met miljarden gestrooid voor de ideetjes van De Jonge, die naderhand niet werken of snel weer worden stopgezet.