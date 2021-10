Frits Bosch: we worden geschoren!

“Burgers gaan er niet op achteruit het komende jaar”. Geloof het niet! We worden vakkundig geschoren!

1. Klaas komt Knot met de klap op de vuurpijl: waarde woningen naar box 3, terwijl hij zelf een paar jaar geleden adviseerde om de hypotheek zoveel mogelijk af te lossen om schulden te beperken. De brave woningbezitter die gedaan heeft wat Knot zei krijgt nu het lid op de neus als Knot’s plan doorgaat. Diefstal! Aftikken! Dat wil hij compenseren via de inkomstenbelasting voor “schrijnende gevallen”. Wie gaat dat bepalen? Sigrid Kaag? Of Mark Rutte? Als de regering knijp zit qua poen, zijn er dan opeens veel minder “schrijnende gevallen”? Knot wil het ene gat met het andere dichten. Niet doen!

2. de vermogensrendementsheffing blijft gehandhaafd: 30% over een geacht rendement van 4% = 1,2%. Diefstal! Aftikken!

3. de WoZ waarde van het eigen huis stijgt absurd door de waardestijging huis. Gemeentelijke belastingen schieten omhoog. Aftikken!

4. gasprijs stijging: aftikken!

5. benzineprijsstijging gigantisch: aftikken!

6. inflatie holt inkomens en vermogen uit: aftikken!

7. Eisen rond “klimaatneutraal”, zonnepanelen op het dak: aftikken!

Dit is het betere financiële hakwerk van een overheid die geld nodig heeft en het bij de burger gaat halen.

Eén van de schuldigen is Klaas Knot. Hij zit inmiddels tien jaar op z’n post. Het is de hoogste tijd dat hij vervangen wordt door iemand die wél z’n vak verstaat. Knot doet werkelijk alles verkeerd. We zijn onze monetaire soevereiniteit kwijt. Knot roept nu ach en wee over de absurd hoge vastgoedprijzen terwijl hijzelf eraan heeft meegewerkt via de lage rente. De ECB heeft stelselmatig willens en wetens de rente gedrukt via haar gigantische opkoopprogramma van schulden. Wat al een trendmatige rente daling was, is door de ECB verder onder druk gezet. Knot zat erbij en keek ernaar.

De reden dat vastgoed en aandelen zo sky high gaan is dat de rente gedrukt wordt door centrale banken. Het is asociaal voor spaarders en pensionado’s als de rente laag blijft terwijl de inflatie oploopt.

Burgers betalen negatieve rente op hun spaartegoed en het tegoed wordt verder uitgehold door de inflatie. Idem voor pensionado’s. De Nederlandsche Bank, DNB, is tandeloze tijger: monetaire zaken zijn uitbesteed aan de ECB. Knot doet wel wat hij activistisch niet moet doen, maar doet niet wat hij volgens zijn taakomschrijving wel moet doen, namelijk bijdragen aan een gezond monetair beleid via zijn inbreng bij de ECB. Knot laat z’n stem onvoldoende horen bij de ECB, ten koste van onze zwakkeren in de samenleving. Het is belangrijk dat we een president DNB krijgen die begrijpt dat de Europese Centrale Bank ons in een houdgreep heeft genomen. We hebben een president DNB nodig die ons daaruit weet te ontworstelen. Take back control!

De rente dient te normaliseren richting de ultra lange rente van 4%, die volgens Knot “nooit meer terugkomt”. Mooi wel, let maar bij de oplopende inflatie. De rente bevindt zich al jaren op een absurd negatief niveau. Tegenover het uitlenen van geld behoort een rentevergoeding te staan. We leven hier immers niet in een islamitisch land. Een hogere rente is de kortste weg naar maatschappelijke normalisatie: daling prijzen voor haalbare woningen, minder vermogensongelijkheid, spaarrentevergoeding en pensioenindexatie. Knot is niet politiek onafhankelijk, maar dat behoort hij wel te zijn in deze functie.

“We mogen Zuid Europa niet failliet laten gaan” is een onjuist argument: je kunt de zwakkeren in onze samenleving niet laten opdraaien voor de welvaart van (corrupte) buitenlanders. Bovendien komt de lage rente ten gunste van vermogenden die door het absurd lage renteniveau hun vermogen enorm zien toenemen, met name in zakelijke waarden. De huidige structuur is zodanig dat de vermogensongelijkheid in stand wordt gehouden en verder vergroot wordt. Merkwaardigerwijs is dit geen politiek issue, maar zou het wel levensgroot moeten zijn.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.