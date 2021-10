Gasvrij prestigeproject Purmerend loopt gigantische vertraging op: ‘Het project gold juist als landelijke voorloper’

De plannen om Purmerend van het gas te halen gaan langer duren dan verwacht. Ambtenaren temperen de gekoesterde verwachtingen van een gasvrije gemeente. Het verduurzamingsproject van de gemeente gold als landelijke voorloper, maar loopt nu al gigantische vertraging op.

De plannen om de Purmerendse wijk Overwhere-Zuid gasvrij te maken blijken onrealistisch te zijn, dat meldt het NRC. Verscheidene (oud) ambtenaren hebben een boekje opengedaan over de haalbaarheid van het project tegen de krant. Zo zouden onder meer de kosten vele malen hoger zijn dan eerder verwacht werd en dat de planning onmogelijk gehaald gaat worden.

Intern was eerder al bekend dat het duurzame prestigeproject op een flop zou uitlopen, maar vanwege politiek gekonkel is het binnenshuis gehouden: “Ambtenaren, van wie NRC er vier sprak en wier namen bekend zijn bij de redactie, stellen dat de wethouder al vorig jaar wist dat de septemberdeadline niet haalbaar was. Dat hij de planning toch doordrukte, had te maken met zijn wankele positie vanwege eerdere projectvertraging.”

Wat slecht nieuws is voor andere gasvrije projecten in Nederland. Het project in Purmerend stond te boek als voorloper en voorbeeld voor de toekomst. Zelfs de koning kwam langs om te kijken hoe goed men wel niet aan het werk was. Inmiddels weten we dat dit uitloopt op de zoveelste verduurzamingsflop.

Helaas is dit niet de eerste keer dat zoiets gebeurt bij een ‘schoon en duurzaam’ project. Er wordt met veel ijver een onrealistische agenda gepresenteerd waar men bij de uitvoer er pas achter komt dat de bijbehorende technieken nogal wat gebreken en/of tekorten vertonen. Ondertussen heeft men al met miljoenen, of soms met miljarden, gestrooid. Verduurzaming is prima, mits men kan garanderen dat het wat oplevert. Nu worden er allerlei ‘prestigeprojecten’ opgeleverd die alleen maar gebreken vertonen.