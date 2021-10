Geert Wilders keihard na 49 positieve coronatests onder asielzoekers: ‘Linea recta ons land uit graag’

Geert Wilders vindt dat alle asielzoekers die positief getest zijn op het coronavirus “linea recta” uit Nederland gezet moeten worden. “We hebben zelf al problemen genoeg,” schrijft hij op Twitter.

In een noodopvang voor asielzoekers in Goes hebben maar liefst 49 zelfverklaarde vluchtelingen positief getest voor het nieuwe Chinese coronavirus. De ‘uitbraak’ is ‘vastgesteld’ nadat … alle bewoners getest zijn. Het was dus een kwestie van massaal testen, waarna de resultaten zo uitpakten. Het was niet zo dat 49 mensen daadwerkelijk ziek waren. Zoals wel vaker zien we dus dat meer testen ook automatisch in meer positieve resultaten resulteert. Maar oké, dat mogen we natuurlijk niet zeggen.

“Het aantal besmettingen in Nederland loopt op, dus de kans voor hen om het op te vangen is niet anders dan voor andere mensen in Nederland,” aldus een COA-woordvoerder. “Mensen zitten wel dichter op elkaar, dus besmetten gaat sneller als met z’n allen in een sporthal zit.”

Ja, of als je gezonde mensen onderwerpt aan een test die gebruikt zou moeten worden om vast te stellen waar zieke mensen daadwerkelijk onder lijden. Afijn.

Geert Wilders: weg met deze immigranten!

Wat Geert Wilders betreft is er maar één logische reactie op dit nieuws: deze asielzoekers – en ongetwijfeld ook de mensen met wie zij in contact zijn geweest – moeten zo snel mogelijk het land uitgezet worden. Nederland heeft in zijn ogen namelijk al “genoeg” problemen. We hebben er geen hulp bij nodig om nóg meer problemen te importeren.

“Linea recta ons land uit graag,” aldus Wilders. “Allemaal. En niemand meer binnenlaten. We hebben zelf al problemen genoeg.”

Grenzen sluiten

Er wordt interessant genoeg overwegend positief gereageerd op Wilders’ tweet. “Bedreiging van de volksgezondheid was toch ook voor ons en onze buurlanden voldoende reden de grenzen en van alles en nog wat te sluiten. Waarom kan dit nu niet. Zandzakken voor de deur!” schrijft Johan Janssen bijvoorbeeld.

En Tine vraagt zich af of al die nieuwe asielzoekers dan niet gevaccineerd zijn? “Zo niet waarom worden ze dan binnen gelaten,” schrijft deze vrouw die blijkbaar denkt dat het vaccin je tegen besmetting beschermt. “Want deze ongevaccineerde asielzoekers zullen nooit de schuld krijgen, hé Hugo de Jonge van de druk op de zorg. Hugo geeft alleen de Nederlandse ongevaccineerden de schuld.”

Jan van Arendonk komt tot de korte maar harde conclusie: “We importeren de lockdown.”

Het is nog niet bekend hoe Hugo de Jonge en Mark Rutte reageren op het nieuws. Verbazingwekkend, ik weet het.