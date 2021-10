Geert Wilders oordeelt snoeihard over “ongelooflijke puinhoop” van Hugo de Jonge: ‘Hij kan beter bij de Jumbo werken’

Tot iedereens grote verbazing kunnen mensen die gevaccineerd zijn én besmet zijn geraakt met het coronavirus alsnog naar binnen bij plekken waar een QR-code verplicht is. België heeft de app daarom snel aangepast, maar Nederland niet. Experts snappen er ook niks van, want het vergroot het risico op besmettingen. PVV-leider Geert Wilders is helemaal klaar met de puinhopen van Hugo de Jonge.

Gister kwam het nieuws naar buiten over een man die ondanks dat hij besmet was gewoon met zijn QR-code binnen kon komen. PVV-politica Fleur Agema sprak al schande, want op deze manier creëert het systeem met de coronapas niks meer dan schijnveiligheid. De man in kwestie vertelde dat hij, ondanks dat hij besmet was, gewoon met zijn QR-code het Amsterdam Dance Event binnenkwam:

“Omdat wij niet ziek genoeg waren van corona om binnen te hoeven blijven en onze QR-code’s gewoon geldig bleven zijn wij naar al onze geplande uitstapjes gegaan. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die na een vaccinatie toch besmet wordt en zijn QR-code behoudt om overal toegang te blijven houden.”

PVV-voorman Geert Wilders fileert hierop Hugo de Jonge. Hij is namelijk verantwoordelijk voor deze puinhoop. Niemand snapt er wat van én alles gaat fout, aldus Wilders. Het is natuurlijk een flinke blamage dat je al die moeite doet om een app te maken en daar vervolgens zwaar ingrijpende maatregelen aan koppelt om vervolgens te zien dat er een grove fout in de app zit. Het kan en mag namelijk niet zo zijn dat besmette gevaccineerde mensen alsnog overal binnen kunnen komen.

Wilders wil daarom de pas maar helemaal afschaffen: “Het beste is als we onze vrijheid terugkrijgen, die maffe coronapas afschaffen en Hugo bij de Jumbo of zo gaat werken.”

Hugo de Jonge maakt er opnieuw een ongelooflijke puinhoop van, alles gaat fout en niemand snapt het meer. Het beste is als we onze vrijheid terugkrijgen, die maffe coronapas afschaffen en Hugo bij de Jumbo of zo gaat werken. https://t.co/lWbkBGsLqv via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 19, 2021

De fouten stapelen zich wel op bij Hugo de Jonge. Terwijl de laatste weken de ene na de andere bestuurder is opgestapt blijft de CDA’er gewoon zitten. Wat nogal opmerkelijk is.