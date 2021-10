Geert Wilders wil dat regering eigen recht boven Europeese recht laat gaan: ‘Wat Polen kan, kunnen wij ook!’

In Polen heeft de rechter besloten dat het nationale recht boven Europees recht dient te gaan. Het was natuurlijk een belangrijke overwinning voor Poolse nationalisten en patriotten… eentje die Geert Wilders ook heel graag wil boeken in Nederland.

PVV-leider Geert Wilders vindt het fantastisch dat de Poolse rechter besloten heeft dat uitspraken van Poolse rechters boven die van Europese rechters gaan. Sterker nog, hij vindt dat zó geweldig dat hij wil dat dit in Nederland ook gaat gelden. Dat is belangrijk, want op dit moment gaat in Nederland Europees en internationaal recht gek genoeg boven ons eigen nationaal recht.

Daarom heeft Wilders een motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen bij “de aankomende Europese Top uit te spreken dat nationaal recht voorrang heeft op Europees- en internationaal recht.” Want, schrijft hij op Twitter, “wat Polen kan, kunnen wij ook!”

Wat Polen kan, kunnen wij ook! pic.twitter.com/fvCMmia0ZA — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 12, 2021

Grondwet staat in de weg

Een heel belangrijke oproep. Want dit is natuurlijk precies hoe het zou moeten zijn. Alleen is er een klein probleem: in onze Grondwet (artikel 94) staat letterlijk dat internationaal recht boven nationaal recht gaat. Dit is niet iets dat ons is opgelegd door buitenaf. We hebben dit onszelf aangedaan. Willens en wetens. De regering kan dus uitspreken dat nationaal recht boven internationaal recht gaat, maar dat is dan weer in strijd met het nationale recht zelf. Hoewel rechters wetten niet mogen toetsen aan de Grondwet (belachelijk, ik weet het) zou zoiets voor een werkelijk bizarre juridische situatie zorgen. Peppie en Kokkie zijn er niets bij.

Met andere woorden, als wij een situatie willen creëren als in Polen (en ook in Duitsland, trouwens) waarin nationaal recht écht boven Europees recht gaat, dan moeten we eerst onze Grondwet wijzigen.