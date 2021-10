Gemeente Delf volgt stiekem inwoners online. Burgemeester ziet er geen kwaad in: ‘Ik sta er persoonlijk achter’

De gemeente Delft volgde inwoners op sociale media die mogelijk een gevaar vormden. Online monitoring is bij wet verboden voor gemeenten, maar de burgemeester van de stad blijft voet bij stuk houden dat er niks aan de hand is. De gemeente gaat haar boekje te buiten en de burgmeester doet alsnog dit de normaalste zaak van de wereld is.

De gemeente doet zelf onderzoek naar extremisme in de stad. Om op tijd in de gaten te hebben dat extremisme oprukt in de stad monitort de gemeente inwoners. Terwijl dit bij wet verboden is, aldus het AD. Tegen de raad zei burgemeester Marja van Bijsterveldt dat ze achter de werkwijze staat en dat de gemeente gewoon op dezelfde voet doorgaat:

“We blijven werken op de wijze zoals we dat de afgelopen jaren gedaan hebben. Ik sta er persoonlijk buitengewoon achter”

Omdat het wettelijk verboden is wat de gemeente Delft doet, start de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar de gemeente. De gemeente kan en mag namelijk niet als een soort van veredelde inlichtingendienst te werk gaan. Omdat de AP onderzoek doet zijn voor nu de acties stilgelegd. De Delftse burgemeester verdedigt haar acties door te zeggen dat er geen specifieke personen zijn gevolgd, maar ‘fenomenen’. De AP vindt dit een bedenkelijk excuus:

“De vraag is, waar die fenomenen dan uit bestaan. Alleen de Algemene Inlichtingendienst mag mensen volgen. De politie mag dat alleen bij hoge uitzondering, met toestemming van een officier van justitie.”

Het is goed om te zien dat de Nederlandse privacywaakhond hier direct op duikt. Het is namelijk onwenselijk als een politiek orgaan, in dit geval een gemeente, haar inwoners gaat bespioneren. Dit is natuurlijk de taak van onze inlichtingendienst, die in tegenstelling tot een burgemeester wel politiek neutraal zijn.