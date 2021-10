Gemeente Den Haag gaat woke: ‘Ambtenaren worden verzocht woorden als meneer en mevrouw niet meer te gebruiken’

De woke-gekte heeft inmiddels ook de gemeente Den Haag bereikt. Deze week kregen Haagse ambtenaren een mail met het verzoek genderbepalende termen te gaan mijden. Niet langer is het wenselijk om mails te versturen met ‘geachte meneer’ of ‘geachte mevrouw’, maar kan men beter iemand aanspreken met ‘beste lezer’. Terwijl een grote gemeente zoals Den Haag genoeg echte problemen heeft, maken de hoge bobo’s zich liever druk over het taalgebruik van hun ambtenaren.

Ambtenaren van de gemeente Den Haag werden van de week verrast met een nogal bijzondere mail. Ze kregen een gids doorgestuurd hoe zij voortaan aan hun inclusieve taalgebruik kunnen werken. Immers zijn er altijd wel een paar mensen beledigd als zij worden aangesproken met hun biologische sekse.

Klap de foto maar uit. Dit is echt. Dit is NL. pic.twitter.com/nOz8hdGN7r — Inge Lengton (@IngeLengton) October 7, 2021

Telegraaf-journaliste Inge Lengton heeft de mail, en de daarbij horende brochure, in handen gekregen. Het wordt ambtenaren aangeraden om genderaanduidende termen te mijden. Want dit zou niet inclusief zijn. In plaats van tijd en geld te investeren in het kwalitatief verbeteren van de werkzaamheden worden deze arme medewerkers belaagd door diversiteitsmanagers die menen dat we voorzichtig om moeten gaan met ieder sneeuwvlokje.

Volgens mij zijn het niet ambtenaren die het de lhbti-qrstuwvxyz-gemeenschap moeilijk maken. Ga echte problemen aanpakken. — Inge Lengton (@IngeLengton) October 7, 2021

Lengton kaart een terecht punt aan: het taalgebruik van ambtenaren aanpassen gaat de wereld niet verbeteren. Het zorgt er niet voor dat LHBTI’ers ineens veiliger over straat kunnen. In plaats van dat de gemeente tonnen per jaar verspeelt aan dit soort gepush voor inclusief taalgebruik en het aanstellen van fictieve non-beroepen zoals diversiteitsmanagers, kan men beter flink investeren in méér blauw op straat.

Als men echt de haat en agressie tegen LHBTI’ers wil aanpakken moet men investeren in een veiliger leefklimaat op straat. Straatintimidatie moet gewoon harder worden aangepakt. Het bepalen van wat iemand wel of niet mag zeggen gaat letterlijk niks veranderen. Daarnaast is het ook gewoon bizar dat een gemeente gaat bepalen welke woorden wel of niet zouden mogen.