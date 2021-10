GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapt op uit woede samenwerking met PvdA: ‘Kiezersbedrog!’

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels is he-le-maal klaar met de PvdA én met zijn eigen partijtop. Hij vindt het namelijk volstrekt belachelijk dat GroenLinks ten koste van alles gaat samenwerken met de salonsocialisten. Dit is, zijn inziens, puur “kiezersbedrog.” Daarom stapt hij op als Kamerlid. Hij houdt er gewoon mee op. Want met deze corruptie wil hij niets te maken hebben.

Toen ze de verkiezingen ingingen leek het er verdomd veel op dat GroenLinks en de PvdA separate partijen waren. Ze hadden allebei hun eigen plannen, hun eigen ideeën, hun eigen waarden. De PvdA was en is een partij van, voor en door salonsocialisten, terwijl GroenLinks juist een club was en is voor oude communisten die het neocommunisme nu onder de kop van ‘Groen’ proberen te verkopen aan de wereld.

Maar na de verkiezingen besloten PvdA en GroenLinks opeens heel hecht met elkaar samen te werken. Oh ja, wat hielden Lilianne Ploumen en Jesse Klaver toch van elkaar. Ze vielen elkaar nog net niet publiekelijk in de armen. Dat ontbrak er nog maar aan.

Bart Snel stapt op

Dit is allemaal tegen het zere been van Bart Snels, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Intern heeft hij geprobeerd om een stokje te steken voor de halve fusering van de twee partijen. Maar dat heeft niets uitgehaald. En dus zit er in zijn ogen maar één ding op: hij stapt op.

Op Twitter legt hij in een brief, die hij ook gestuurd heeft aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp, uitgebreid uit hoe hij tot deze beslissing is gekomen. En ja, die brief is het lezen meer dan waard. Want hij neemt geen blad voor de mond en veegt werkelijk de vloer aan met zijn eigen partij én met de rooien van de PvdA.

Zojuist heb ik Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, deze brief gestuurd. Ik treed af als Kamerlid. Dat was een moeilijk besluit. Het was een eer om dit ambt te mogen vervullen. pic.twitter.com/DYmvNAgvAR — Bart Snels (@bartsnels) October 14, 2021

Snels noemt de samenwerking met de PvdA dus “kiezersbedrog.” Daarnaast heeft hij nog twee redenen waarom hij het allemaal niet je van het vindt in de politiek: de afrekencultuur die is ontstaan in Den Haag en intern de onkunde van de partijtop om GroenLinks écht te betrekken bij de formatie. Dit terwijl de partij op lokaal niveau wél meedoet.

Het is natuurlijk een prima brief van Bart Snels… en het ultieme bewijs ook dat hij echt niet thuis hoort in de politiek. Want als je actief bent voor een partij als GroenLinks moet je vooral geen principes hebben. Alleen principeloze politici zijn nog welkom bij het kartel. En dus ook bij GroenLinks.