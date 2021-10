Harm Beertema (PVV) veegt de vloer aan met linkse plannen voor ‘tiny houses’: ‘Armoe opleuken tot ‘lifestyle’. Links kan dat.’

PVV-Kamerlid Harm Beertema gruwelt van de linkse plannen om de woningcrisis op te lossen met gedeelde woningen en ‘tiny houses’. Ondermeer D66 Amsterdam had als plan om woningen zonder keukens te bouwen, want een keuken zou je prima met je buren kunnen delen in een gemeenschappelijke ruimte. Volgens de PVV’er is dit niks meer dan ‘armoe opleuken’.

Afgelopen week kwam het Amsterdamse D66-raadslid Reinier van Dantzig met het plan om gedeelde woningen te bouwen om zo de woningnood aan te pakken. Hij haalt inspiratie uit woningen in New York, waar het ‘heel normaal is’ dat mensen bepaalde dingen delen, zoals een keuken of badkamer. Aan RTL Nieuws legde hij uit wat hij voor ogen had:

“Je moet kijken of echt alles in huis noodzakelijk is om te hebben. In Nederland willen we in elk huis alles voor onszelf, maar in New York is het bijvoorbeeld heel normaal om samen een wasvoorziening te delen in een kelder van een appartementencomplex.”

Wat dus betekent dat we prima appartementen van 60 vierkante meter kunnen bouwen die geen keuken bevatten – de keuken zou in een gemeenschappelijke ruimte staan. Dit zou volgens Van Dantzig een prima gezinswoning zijn.

Harm Beertema vindt het ongelooflijk dat politiek links zulke plannen durft te promoten: “Geen eigen keuken of badkamer, ‘tiny houses’, warme trui om de kou te verdrijven. Armoe opleuken tot ‘lifestyle’.”

Geen eigen keuken of badkamer, ‘tiny houses’, warme trui om de kou te verdrijven. Armoe opleuken tot ‘lifestyle’. Links kan dat. https://t.co/n306g8Hm0c https://t.co/0rlIIeH0Ap — Harm Beertema (@harmbeertema) October 9, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is inderdaad te bizar voor woorden dat links zo’n waanidee als iets fantastisch durft te promoten. Er zullen ongetwijfeld genoeg yuppen zijn die bij de toverwoorden ‘duurzaam’ en ‘verantwoord’ direct verkocht zijn, maar in feite zijn het woningen die niet eens compleet zijn maar die wel voor belachelijke prijzen verkocht gaan worden. Een partij als D66 kan zich beter hard gaan maken voor het sneller vrij geven van bouwvergunningen om zo wél adequaat op te treden tegen de alsmaar groter wordende woningnood. Incomplete woningen aansmeren is gewoon te bizar voor woorden.