Horeca Nederland start lobby om sluitingstijd los te laten: ‘We blijven ons onverminderd inzetten om de coronamaatregelen volledig los te laten’

Koninklijke Horeca Nederland start een lobby om zo snel mogelijk de sluitingstijd voor horecagelegenheden op te heffen. Volgens de brancheverenging is de onderbouwing voor de maatregel “op z’n zachtst gezegd mager”. Daarnaast geeft KHN aan zich onverminderd in te zetten om alle coronamaatregelen volledig los te laten.

Het OMT kwam met het bizarre advies dat er een sluitingstijd voor horecagelegenheden moest worden ingevoerd. Wat resulteerde in het feit dat iedere ondernemer nu om 00:00 uur de deuren moet sluiten. Wetenschappelijke onderbouwing voor deze maatregel is er nauwelijks, en laat deze maatregel nu net gelden tot op zijn minst november. De Koninklijke Horeca Nederland wil daarom een lobby starten om zo snel mogelijk van deze sluitingstijd af te komen om zo horecaondernemers méér ruimte te geven.

KHN geeft aan zeker niet alleen te staan in deze strijd. Er zijn genoeg burgemeesters die ook de mening van de horecabond delen. Vooral vanwege het veiligheidsaspect; een centrale sluitingstijd zorgt voor veel onrust in de binnenstad. KHN hoopt dan ook dat burgemeesters die in het Veiligheidsberaad zitten te overtuigen van hun zaak, om op die manier een gezamenlijke vuist te kunnen maken tegen de landelijke overheid.

Ten opzichte van andere buurlanden heeft Nederland een enorm krom coronabeleid wat betreft de horeca. Naast de ingrijpende QR-maatregel, waar nog steeds hoogst onduidelijk is wanneer die wordt afgeschaft, zit de horeca ook vast aan een sluitingsregel. Met het huidige pakket aan maatregelen is het voornamelijk de horeca die klappen voelt. Ze zitten vast aan tal van regeltjes én dienen die ook allemaal uit te voeren. Wat logischerwijs veel kopzorgen met zich meebrengt: het kost veel tijd én daarnaast kunnen ze geen volle dagen draaien door de sluitingstijd.

Het is voor KHN te hopen dat ze enkele burgemeesters van de Veiligheidsberaad kunnen overtuigen.