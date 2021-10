Hypocriete Mark Rutte heeft lak aan eigen coronaregels: draagt géén mondkapje in vliegtuig

Zoals gebruikelijk is bij de politieke elite houden zij zich maar mondjesmaat aan de zelfbedachte beleidsregels. Ook gedurende de coronacrisis waren er genoeg politieke slippertjes te zien van politieke bestuurders in binnen- én buitenland. Ditmaal is het onze eigen premier Mark Rutte die het niet zo nauw neemt met de mondkapjesregel.

De politieke kaste bepaalt zelf de regels én zijn vaak genoeg de eerste die deze regels vervolgens overtreedt. Men zag het al vroeg tijdens de coronacrisis gebeuren in Spanje. Terwijl het hele land op slot moest gingen de ministers gezellig met elkaar uit eten. Mondkapjes? Ho, maar. Anderhalve meter? Daar hadden ze nog nooit van gehoord.

In de Verenigde Staten zagen we ook al de hypocrisie van de heersende kaste. Voormalig president Barack Obama zat iedereen de les te lezen over het belang van verregaande coronamaatregelen. Ondertussen wilde hij voor zijn verjaardag groots uitpakken. Honderden mensen waren uitgenodigd, in een tijd dat zijn Democratische president juist opriep om sociale activiteiten op een minimum te houden.

En nu ook onze eigen demissionair premier Mark Rutte. Na de gigantische bruiloft-flater van Ferdinand Grapperhaus, die zijn eigen regels overtrad, overtreedt Rutte nu zijn eigen regels. De mondkapjesregel is nog steeds geldig voor het vliegverkeer, ook voor mensen die volledig gevaccineerd zijn.

Vandaag en morgen ben ik in Slovenië voor een informele Europese Raad #EUCO en een EU-Westelijke Balkan Top. Vanavond spreek ik met mijn EU-collega’s over de positie van Europa in de wereld. De top morgen staat in het teken van samenwerking met de Westelijke Balkanlanden. pic.twitter.com/zuMhxGAgc8 — Mark Rutte (@MinPres) October 5, 2021

Nu zullen er ongetwijfeld zuurpruimen zijn die zullen opmerken dat dit een privévliegtuig is, maar aan boord is er wel personeel. Dus met inachtneming van de huidige regels hoor je nog steeds een mondkapje te dragen. Dus ook Rutte neemt in dit geval niet zo nauw met de regels.

Nu zou het niet zo erg zijn als Rutte weinig op heeft met deze geldende regel als hij de rest van het land niet zou hebben opgezadeld met verregaande coronamaatregelen. Terwijl hij ondernemers opzadelt met kromme coronaregels houdt hij zich zelf niet aan een van de laatste langstlopende coronaregels.