Hypocriete Obama pakt voor verjaardag groots uit, ondanks belofte om gasten te schrappen ‘honderden aanwezig op feestje’

Vorige week nog lag de voormalig president Barack Obama flink onder vuur. De oud-president pleit de gehele coronacrisis al voor strengere coronamaatregelen, maar uitgerekend voor zijn verjaardag wil hij een uitzondering maken op zijn standpunten. Oorspronkelijk wilde hij honderden mensen uitnodigen, maar eerder gaf hij aan toch zullen gaan schrappen in de uitnodigingenlijst. Omwonenden zeggen dat er gisteren toch echt honderden aanwezig waren. Heeft Obama weer lopen jokken?

Als je de hele coronacrisis roept dat het beleid van geen kant klopt en dat het land in een strenge lockdown moet, dat het sociale contact naar een minimum moet, maar dat je voor je eigen verjaardag honderden mensen uitnodigt; ja, dan ben je toch wel een flinke hypocriet. Terecht dat vorige week de ophef dan ook groot was in de Verenigde Staten. De actie van Obama om groots uit te pakken voor zijn verjaardag kon op veel kritiek rekenen.

Eerder deze week trok Obama nog het boetekleed aan en beloofde te gaan schrappen in de uitnodigingenlijst. Echter zeggen omwonenden dat er van het schrappen gisteren niet al te veel te zien was. Er waren alsnog honderden mensen te gast inclusief enkele supersterren, aldus het AD.

En zo zal de discussie over Obama weer aanzwellen in Amerika. Oud-president Donald Trump werd om iedere beslissing ongenadig hard aangevallen door critici, in de ogen van critici was de aanpak van de crisis waardeloos. Obama krijgt nu een storm van een kritiek over zich heen omdat hij een nogal dubbelzinnige houding erop nahoudt. Tegenover de pers pleiten voor méér maatregelen, maar ondertussen zelf zijn eigen verjaardag grootst vieren. Tsja, zo’n ondoordachte actie verdient het ook gewoon hard te worden bekritiseerd.

Zijn gedrag is overigens geen uitzondering, ook de politieke elite van Spanje kon er vorig jaar wat van. Terwijl het land op slot ging, besloten de ministers eens gezellig met z’n allen uit eten te gaan zonder zich aan de geldende maatregelen te houden.