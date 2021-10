Iedereen aan de prik! ‘Experts willen kinderen inenten tegen de griep om druk op de zorg te voorkomen’

Het is ongelooflijk. Want alweer krijgen de wappies gelijk. “Experts” laten in de media nu namelijk weten dat ze eigenlijk vinden dat kinderen ingeënt moeten worden tegen de griep. Jawel. Tegen de griep. Dat is dat virus waarvan je niet mag zeggen dat het verdacht veel op het coronavirus lijkt, op straffe van een digitale ban overal. Maar blijkbaar is de griep nu opeens toch heel erg gevaarlijk – als niet voor kinderen, dan in ieder geval voor de zorg. Want dát is nu het excuus. De zorg!

Professor Maarten Postma vertelt heel blij tegen De Telegraaf dat het in Engeland al jaren heel ‘normaal’ is dat kinderen ingeënt worden tegen de griep. Daar is zelfs een speciaal “kindervaccin” voor. “De kinderen besmetten geen ouderen en zo wordt het aantal ziekenhuisopnames bereikt,” zegt deze man heel blij.

Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting ziet zoiets ook wel zitten in Nederland. “Een griepepidemie kunnen de ziekenhuizen niet aan als er ook weer corona-uitbraken zijn,” aldus meneer de prikfanatiekeling. Daarom praat hij met andere experts over de mogelijkheden om de Britse methode ook toe te passen in Nederland.

En waarom dat nodig is? Nou, volgens “virusdeskundigen” is er een enorm griepvirus op komst. De reden is dat er vorig jaar nauwelijks griepgevallen voorkwamen, omdat we allemaal gedwongen van elkaar gescheiden werden in die dictatoriale lockdown. Heel gek, maar het schijnt dus dat het immuunsysteem daar toch wat onder lijdt. Gek he?

Wie had dit toch zien aankomen, zeg? Ik zeg: niemand. Echt. Niemand. Kuch.

Het is te hopen dat we niet gaan zien dat die “griepgolf” gebruikt wordt om in de winter een nieuwe lockdown aan ons te verkopen. Maar ik vrees het ergste. En ja, ook daar werd al voor gewaarschuwd. Of is het ook “wappiegedrag” om die voorspelling te doen?

