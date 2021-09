Aantal depressieve jongeren enorm gestegen door tweede lockdown, nu massaal aan de antidepressiva

De lockdowns hebben er behoorlijk ingehakt bij Nederlandse jongeren. Tijdens de tweede lockdown werd aanzienlijk meer antidepressiva voorgeschreven aan depressieve jongeren dan normaal. Het aantal recepten voor 15- tot 24-jarigen lag 8 maar liefst procent hoger dan in 2019.

De eerste lockdown konden ze nog wel verdragen, afgaande op de cijfers voor het gebruik van antidepressiva onder depressieve jongeren, maar die tweede werd ze klaarblijkelijk teveel. Een overduidelijk signaal dat de coronamaatregelen hun tol beginnen te eisen.

Een combinatie van binnen zitten, weinig sociaal contact, algemene onzekerheid en een verschrikkelijke dagelijkse sleur hebben veel jongeren een hoge prijs laten betalen. Niet alleen omdat er meer antidepressiva voor werd geschreven, maar ook omdat die jongeren er uiteindelijk ook weer mee moeten stoppen.

De echte klap moet dus nog komen, want antidepressiva kan een enorme opgave zijn om er weer van af te komen. En dat is absoluut verschrikkelijk voor de jongeren die straks in de veronderstelling zijn dat het weer beter met ze gaat. Met zoiets acuut stoppen of het verkeerd afbouwen kan rampzalig zijn.

We mogen ons met z’n allen dus best eens af gaan vragen of we in dit land niet te snel antidepressiva voorschrijven. Het is namelijk niet een middel waar je je beter door gaat voelen. Het hangt een beetje af van het type, maar meestal dempt het alleen de neerslachtige gevoelens, áls het al effect heeft.

Maar als we erop mogen vertrouwen dat huisartsen dit soort middelen niet zomaar voorschrijven, zoals Het Parool ook aangeeft, dan is de situatie écht ernstig. De gevolgen daarvan zullen nog lang na de coronacrisis dooretteren en het demissionaire kabinet lijkt daar totaal geen oog voor te hebben.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het demissionaire kabinet was te gericht op het bestrijden van de coronacrisis. Natuurlijk moesten er snel beslissingen worden gemaakt en kon men de gevolgen daarvan niet altijd volledig overzien. Maar hier is al wel veel langer voor gewaarschuwd. Het probleem is alleen dat depressieve jongeren een ‘verstopt’ probleem zijn. Je ziet het alleen in de cijfers terug maar op straat zie je het niet. En de mensen die een depressief iemand kennen, zien alleen dat individu. En het ergste van allemaal? Een makkelijke oplossing is er niet.