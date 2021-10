Italiaanse havenwerkers vol in verzet tegen Apartheidspas: ‘We houden pas op als die wordt ingetrokken!’

Het zijn schitterende beelden uit Italië: Italiaanse havenwerkers zijn daar gisteravond massaal gaan staken. Ze doen dit in verzet tegen de dictatoriale Apartheidspas (of ‘green pass’) én tegen de verplichte vaccinaties die zij moeten ondergaan. Vrijheid eerst!

In heel veel andere landen kunnen ze een voorbeeld nemen aan de moed en standvastigheid van Italiaanse havenwerkers. Want wat die doen is fan-tas-tisch. Ze laten zich écht geen oor aan naaien. Verplichte vaccinaties? Nooit! Want een ieder moet over zijn eigen lichaam gaan. En die Apartheidspas die gebruikt wordt om de samenleving te verdelen in ‘reine’ en ‘vieze’ mensen? Ook daar willen ze niet aan meedoen.

Port workers in Italy who are mandated to get the vaccines have tonight gone on strike until the mandate is scrapped 🙏👌💪👊 pic.twitter.com/mOxQsAebm1 — Jennifer UK (@Jenni2161) October 14, 2021

De opstand is zo grootschalig dat zelfs de mainstream media gedwongen zijn er aandacht aan te besteden. Zie dit artikel van RTL Nieuws, bijvoorbeeld:

Haven Italiaanse Triëst lamgelegd door betogers tegen coronatoegangsbewijs | Livebloghttps://t.co/r3LLSSQjsl pic.twitter.com/B4INvfFurp — RTL Nieuws (@RTLnieuws) October 15, 2021

Vroeg in de ochtend ging het om “honderden” havenwerkers, maar ze verwachten dat er heel veel bij gaan komen. Niet zo gek, want van de bijna 1.000 havenwerkers in Triëst is 40% niet ingeënt. Die mensen willen hun baan natuurlijk niet kwijt, maar ze laten zich ook niet chanteren. Vervolgens kunnen ze ongetwijfeld ook nog eens rekenen op de steun van een flink aantal van hun wél gevaccineerde collega’s. Want je moet wel héél harteloos zijn als je je eigen collega’s zo laat afserveren. De meeste mensen doen dat niet. Nou ja, misschien wel in Nederland waar mensen al heel lang geen hart voor de goede zaak meer hebben. Maar dus niet in Italië.

Wanneer de moedige havenwerkers ermee ophouden? Welnu, zeggen ze zelf, dat doen ze pas als die hele Apartheidspas wordt ingetrokken.

Wat een leeuwen!