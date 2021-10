Kabinetsformatie wordt komende dagen hervat: ‘Bedoeling is om echt meters te maken’

Men zou het haast vergeten, maar officieel hebben we nog steeds geen missionair kabinet. Toch lijken de onderhandelende partijen niet al te veel haast te maken. De komende dagen worden de formatiegesprekken na het reces weer rustig opgepakt. Informateur Remkes wil serieuze stappen gaan maken, maar wat zijn de andere partijen van plan?

Terwijl D66 een lastercampagne houdt tegen informateur Johan Remkes lijdt het CDA opnieuw gezichtsverlies. Via operatie ‘Black Hand’ wilde de partij VVD-leider Mark Rutte zwartmaken. Nu dit nieuws boven water is gekomen wilden enkele CDA-prominenten Pieter Omtzigt, opnieuw, in een negatief daglicht zetten. Zonder al te veel succes overig.

Toch gaan de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de komende dagen tezamen bijeenkomen op landgoed de Zwaluwenberg, dat meldt WNL. Informateurs Remkes en Koolmees hebben beide gezegd dat er nu echt stappen moeten worden gemaakt, en dat is nogal een understatement. We zijn nu al ruim een half jaar verder én nog steeds kent Nederland geen missionair kabinet. D66 probeert vuile spelletjes te spelen en het CDA is de puinhopen van de afgelopen jaren aan het opruimen.

Er zal een keer duidelijkheid moeten komen: gaan we een snel een nieuw kabinet krijgen of kunnen we ons opmaken voor nieuwe verkiezingen? Met de huidige gang van zaken willen steeds meer Nederlanders nieuwe verkiezingen, maar de formerende partijen zitten hier logischerwijs niet op te wachten. Met alle recent bekend geworden schandalen zou het CDA compleet worden gedecimeerd, ook D66 kan gaan zwaaien naar de status van tweede partij van Nederland.

Dus voorlopig blijven we nog wel even opgescheept met een demissionair kabinet.