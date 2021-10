Kartelmedia draaien weer eens helemaal door: ‘Iemand had een galg bij de anti-dictatuur demonstratie!’

Bij de kartelmedia zijn ze vreselijk van slag omdat er gisteren bij de Dam-demonstratie iemand met een galg rondliep. Het is een doodsbedreiging aan leden van het kabinet, gillen ze in koor! Kijk die wappies nu! Alleen is het gekke dat de maker van de galg zegt dat het heel anders bedoeld is. Maar zijn uitleg wordt volkomen genegeerd.

Dit noemen ze nu dus fophef. Bij de ongelooflijk succesvolle Dam-demonstratie van gisteren liep er ook een wat oudere man mee met een rollator en een zelfgemaakte “galg.” Voor de kartelmedia is dat allemaal reden om weer eens lekker los te gaan op de demonstranten. Want mensen die zich vreedzaam verenigen tegen dictatoriaal wanbeleid van een ronduit fascistische overheid moeten wel wappies zijn. Ook De Telegraaf doet daar dapper aan mee. Galg! Hugo de Jonge! Een Twitteraar! Vreselijk!

Zoals Thierry Baudet terecht stelt op Twitter is dit typisch voor het mediakartel. Werkelijk alles wordt aangegrepen om Deugpunten te scoren, en om tegenstanders van het ranzige beleid van het rampenkabinet Rutte III weg te zetten als extremisten. Ze doen dit steeds weer. En blijkbaar zijn er nog steeds mensen die erin trappen. Anders zouden ze er immers wel mee ophouden.

De media hebben weer wat gevonden om hun eeuwige, voorspelbare, doodsaaie afschuw, walging, weerzin etc, te kunnen uitspreken over de fantastische Amsterdamse demonstratie vandaag met meer dan 100k mensen (pardon: “enkele duizenden” 🤡).https://t.co/iWoEKuMRki — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 3, 2021

De galg was anders bedoeld

Maar het gekke is dat die galg helemaal niet bedoeld was als “hier willen we leden van het kabinet mee ophangen.” Nee, de maker van het ding gaf bij Omroep On! zelf – nog voor er een probleem was – tekst en uitleg.

ON doet wat alle media behoren te doen ipv stukjes te schrijven gebaseerd op aannames. Namelijk vragen waarom iemand in dit geval met een galg op de Dam staat. @OmroepON 👏🏻#3oktoberAmsterdam pic.twitter.com/DtDhTt5qC0 — 🌸Simone (@SimoneSays123) October 4, 2021

“Wij als bevolking, wij hangen op dit moment in die strop. Het is wachten tot iemand het paard een klap geeft, en dan liggen we,” aldus de man in kwestie.

Met andere woorden, het was helemaal niet bedoeld zoals de media ons willen doen geloven. Ophef om niets dus. Zoals gebruikelijk.