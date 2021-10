Léon de Jong (PVV) furieus door stijgende boodschappenprijzen: ‘Miljarden voor Afrika, maar Nederlanders kunnen stikken’

PVV-Tweede Kamerlid (en echtgenoot van Fleur Agema) Léon de Jong is woedend dat het steeds duurder wordt om boodschappen te doen. Want, stelt hij, terwijl Nederlanders verpieteren zijn er wél miljarden voor klimaat, Afrika en andere linkse hobby’s.

Het gaat helemaal mis met de boodschappenprijzen in ons land. Tijdens de eerste negen van dit jaar zijn die namelijk ontzettend hard gestegen. Het gaat daarbij vooral conserven, verzorgingsproducten, schoonmaakartikelen, maar ook om frisdrank en bier. Ondertussen wordt het zo erg, dat gezinnen zich serieus afvragen of ze nog wel op een normale manier boodschappen kunnen doen.

Koos Gardebroek, landbouweconoom bij de Wageningen Universiteit, zegt tegen het AD dat de rek er nog lang niet uit is. En ja, dat komt ook voor een groot deel door de energiecrisis.

“Ik denk dat een gemiddeld huishouden op jaarbasis honderden euro’s extra kwijt is,” aldus Gardebroek. “Supermarkten doen het uiteraard liever niet, maar ontkomen er niet aan de gestegen prijzen door te berekenen naar de consument. Dat zie je nu gebeuren. Daar komt ook nog de energiecrisis bovenop. Niet alleen het eten en drinken zelf is duurder geworden, maar door hogere brandstofprijzen ook het vervoer ervan.”

PVV’er Leon de Jong reageert

Dit soort kostenstijgingen zijn natuurlijk volstrekt onacceptabel, zeker omdat heel veel Nederlanders het al erg lastig hebben door de coronacrisis. Of beter gezegd: door de economische problemen veroorzaakt door het totalitaire wanbeleid van het kabinet. En daar komen hogere boodschappenprijzen dus nog eens bij; net als de belachelijk hoge energieprijzen, trouwens.

PVV-Tweede Kamerlid Léon de Jong reageert dan ook woedend.

“Alles wordt alleen maar duurder,” schrijft hij op Twitter. “Gewoon boodschappen doen is een luxe geworden. Nederlanders redden het niet meer om rond te komen.”

Het kabinet, gaat hij verder, “is daar verantwoordelijk voor. Wel miljarden naar klimaat, immigratie en Afrika, maar Nederlanders kunnen stikken.”

Om dit probleem aan te kaarten in de Kamer heeft De Jong een debat aangevraagd, stelt hij tenslotte ook nog even.

Natuurlijk kan dit het partijkartel allemaal niet schelen. Ja, oké, de boodschappenprijzen stijgen. Maar daar hebben zíj́ geen last van. Dus wat kan hen dan boeien?