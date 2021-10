LOL! Deugend Nederland woest op Jort Kelder vanwege opmerking over Aziaten en Squid Game

Jort Kelder ligt onder vuur omdat hij bij Op1 enige “controversiële” uitspraken deed over Aziaten, wreedheid, en de Squid Game. Volgens heel Deugend Nederland was dat racistisch tot op het bot. En dus moet hij natuurlijk – hoe kan het ook anders – gecanceld worden.

Ik ben geen fan van Jort Kelder. Ja, oké, soms zegt hij wat goede dingen, maar als puntje bij paaltje komt is hij natuurlijk gewoon de beste vriend van Mark Rutte. Maar zo heel af en toe moet je het toch even voor hem opnemen als rechtgeaarde Nederlander. Zo ook nu. Want Jort ligt onder vuur. De reden? Hij heeft enkele niet-politiekcorrecte opmerkingen gemaakt over de Squid Game en Aziaten.

Bij Op1 zei Kelder dat “Aziaten precisie en delicatessen aan enorme wreedheid combineren. Denk aan hoe er met dieren omgegaan wordt, er worden in de Aziatische wereld hele stukken uit levende vissen gehaald.” Hij had natuurlijk nog veel meer voorbeelden kunnen geven, maar goed, blijkbaar heeft hij iets met vissen en hakt vooral dát erin bij hem.

Deugers pislink

Hoogleraar Koreastudies Remco Breuker was er ook bij en greep al tijdens de uitzending in. Want dit soort dingen zeggen over Aziaten? Dat kan niet! “Het is aantoonbaar onwaar wat Kelder zei en hij scheert meer dan vijftig landen over één kam,” klaagde Breuker achteraf tegen het ANP. zië is heel groot. Het is zo’n gemakkelijke manier om je beter te voelen dan een ander door allerlei negatieve kenmerken aan ’de Aziaat’ toe te kennen. Daar moeten we anno 2021 echt een keer van af in Nederland.”

Ook noemde hij de opmerkingen “racistisch.” Want je mag over blanken wel van alles en nog wat zeggen. Dat is nooit racistisch. Maar één keer iets over “Aziaten” in het algemeen stellen, en hop, je bent het haasje.

Ook andere Deugers zijn daarom woedend:

Jort Kelder is helemaal van ‘t padje en het bos in. “Aziaten combineren delicatesse met wreedheid.” #Op1npo — Elmer Veldkamp (@EV_Leiden) October 14, 2021

Jort Kelder verwikkeld in racismerel na opmerking over Aziaten https://t.co/86jDoa8IrY Fuck jort. Wel zelf chinees halen en sushi vreten die smerige hypocriete lijer. Iig goed dat we nu weten dat hij zo denkt over allochtonen, met name aziaten. — mohanSki (@mohan28879470) October 15, 2021

Wat is Jort Kelder een domme flapdrol. Legt Remco Breuker uit dat er enorme culturele verschillen zijn tussen Aziatische landen en dan komt Kelder alsnog met een gemeenplaats over Aziatische wreedheden. Het is hemeltergend hoe weinig de man luistert naar zijn eigen gasten. #op1 — Schrödingers Kaj 🐱🐈 (@Donkerwoud) October 15, 2021

Jort Kelder’s rascistische teksten over ~4.7 miljard Aziaten.Hij stelt dat:‘Aziaten precisie en delicatessen aan enorme wreedheid combineren.Denk aan hoe er met dieren omgegaan wordt,er worden in de Aziatische wereld hele stukken uit levende vissen gehaald’https://t.co/4Njq7TmMBY — Sarah (@SarahMya2000) October 15, 2021

Misschien dat Kelder hiervan leert dat Deugers zijn vrienden niet zijn?