Microbioloog pakt Ernst ‘Apartheidspas tot mei’ Kuipers aan: ‘Een MDL arts over vaccineren, daar komen ongelukken van’

Ernst Kuipers heeft heel Nederland gisteren verteld dat de coronamaatregelen nog veel langer van kracht blijven. De Apartheidspas dus ook. Want, zegt hij, er zijn nu eenmaal niet genoeg mensen die zich hebben laten vaccineren. Oké, we zitten ver boven de 80%. Maar hé! Iedereen moet er blijkbaar aan geloven. En omdat niet iedereen dat wíl moeten we maar medische Apartheid tolereren. Aldus Kuipers. Helaas voor hem denkt arts microbioloog Bert Mulder daar heel anders over. Hij fileert Kuipers dan ook op heerlijke wijze.

OMT’er Ernst Kuipers mocht gisteren weer eens praten met Jinek. Want die wilde graag horen van een ‘expert’ dat het apartheidsbeleid doorgezet moet gaan worden. Op zijn beurt wilde Voldemort dat maar wat graag doen. Er zijn niet genoeg gevaccineerden! Dit kan zo niet langer! De maatregelen, inclusief de Apartheidspas, moeten van kracht blijven! Ja, oke, zegt hij, de vaccinatiegraad “kruipt” nog wel naar boven. Dat vindt hij mooi. Maar ja, die mogelijke toekomstige IC-opnames he? Die kunnen niet. En dat komt doordat er mensen zijn die nog niet immuun zijn omdat ze nog geen Covid gehad hebben of omdat ze zich niet hebben laten inenten. Want dat is de gebruikelijke riedel nu, he. Alles zou komen door dat soort mensen, terwijl 87% van de volwassenen in ieder geval een “eerste prik” gekregen heeft. Knetter.

“Denk je dat de Coronapas voorlopig moet blijven?” vroeg Jinek aan Kuipers. “Ja, ik denk dat dat goed is,” was zijn antwoord. Vervolgens refereerde hij aan “de onzekerheid” van het aantal verwachtte IC-opnames de komende maanden. “Het is verstandig om die code nu even vast te houden… en een kleine moeite,” voegde hij er ook nog even aan toe. Want ja, het OMT heeft besloten dat overal alleen maar naar binnen mogen met een QR-code die gekoppeld is aan onze medische gegevens echt helemaal geen significante inbreuk op onze vrijheid is.

Tot wanneer? “Ik denk dat er een heel reële kans is dat dit de hele winter nog wel duurt.” “Eind februari, maart?” “Ja. Ja. Mei, april,” antwoordde Kuipers daarop, met een lichte glimlach op zijn gezicht. Want het moge duidelijk zijn: hij geniet ervan. Vervolgens koppelde hij die voorspelling weer aan het aantal gevaccineerden. Als meer mensen zich laten inenten, nou, dan kan die QR-code misschien tóch wat korter blijven.

Bert Mulder fileert Ernst Kuipers

Arts microbioloog Bert Mulder is helemaal klaar met de horrorverhalen van Kuipers, en dan vooral met diens referenties aan het belang van vaccineren.

“Een MDL arts over vaccineren,” schrijft hij op Twitter, “daar komen ongelukken van.” Want, gaat hij verder, Kupers heeft “geen enkel besef van het echte probleem dat onderschatting en afname effectiviteit vaccins heet.” En, gaat hij verder, vervolgens framet Kuipers ook nog even “dat Covid patiënten kankerpatiënten verdringen,” wat je reinste onzin is.

En trouwens, stelt Mulder, er komen juist “steeds meer gevaccineerden in het ziekenhuis,” hoewel dat nog wel om lage aantallen gaat.

Hoe komt het toch dat microbiologen als Mulder door het productieteam van Jinek niet even, live op tv, lijnrecht tegenover een gek als Kuipers gezet wordt?

