Thierry Baudet confronteert OMT-arts Ernst Kuipers met leefwijze: ‘Voldemort heeft een privébos en eigen tennisbaan’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet spreekt OMT-adviseur en arts Ernst Kuipers vandaag aan op zijn riante leefwijze, waardoor hijzelf niet lijdt onder de lockdown die hij en zijn mede-OMT’ers opleggen aan de rest van de bevolking. Want, stelt Baudet, hij woont bij een bos van 50.000 m2 én heeft ook nog eens een eigen tennisbaan, waar hij lekker kan tennissen terwijl normale tennisbanen gesloten zijn.

Nederlanders lijden al maanden onder een harde lockdown van het kabinet. Steeds meer geluiden gaan op, op sociale media en daarbuiten, dat burgers op hun laatste tandvlees lopen. Toch adviseert het OMT de regering om door te gaan met het strenge beleid. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt daar wat van, en wijst daarbij op de riante leefstijl van “coronadokters” als Ernst Kuipers en Ab Osterhaus.

“Ernst ‘Voldemort’ Kuipers kan na de avondklok een rustige wandeling maken in zijn eigen privébos van bijna 50.000 m²,” aldus Baudet op Twitter, “en toen de tennisclubs gesloten waren, kon hij lekker tennissen op zijn eigen tennisbaan.” Daar heeft hij screenshots bijgezet van een artikel over deze materie:

Ernst “Voldemort” Kuipers kan na de avondklok een rustige wandeling maken in zijn eigen privébos van bijna 50.000 m², en toen de tennisclubs gesloten waren, kon hij lekker tennissen op zijn eigen tennisbaan. pic.twitter.com/w8GGIpGQjr — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 22, 2021

Kuipers kocht zijn riante villa van 3 miljoen euro in 2009. Hij liet de villa in Epe, aan een heerlijk stiltebos gelegen, bouwen. Het is dus precies zoals hij het wil. Het woonoppervlak van de villa bedraagt 643 m2. Dat is net zo groot als zes rijtjeshuizen. Een criticus zal daaruit de conclusie trekken dat hij dan vast minder last heeft van het “opgesloten” zitten door de lockdown.

Ook Osterhaus woont in een riante villa, van meer dan 300 vierkante meter. Er zit een grote schuur bij, “en drie paardenstallen.” Want ja, Osterhaus is stinkend rijk geworden doordat hij maar liefst 5,6 miljoen euro kreeg voor zijn aandelen in het bedrijf ViroClinics, dat vaccins ontwikkelde tegen de Mexicaanse Griep. Minister Ab Klink kocht daar maar liefst 34 doses van. Hij deed dat op advies van diezelfde Ab Osterhaus die toentertijd officieel overheidsadviseur was. En dus aandeelhouder in ViroClinics.

Van dat geld heeft Osterhaus een heel mooi leven voor zichzelf kunnen kopen. Naast zijn villa op de Utrechtse Heuvelrug heeft hij ook nog een appartement in Amsterdam.

De coronadokters leven dus in weelde en grote vrijheid, terwijl de rest van Nederland opgesloten zit.