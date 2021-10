Ministerie veegt PBL-rapport van tafel: ‘We gaan juist extra investeren in infrastructuur’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uiterst kritisch op een nieuw PBL-rapport. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in een nieuw rapport over onze infrastructuur namelijk een opmerkelijke mening. Doordat men in Nederland steeds meer aan het thuiswerken is, zijn nieuwe investeringen in onder meer het wegennet niet nodig. Het ministerie denkt daar, gelukkig, toch echt anders over.

Het is niks meer dan wensdenken wat het PBL doet, aldus critici bij het ministerie van I&W. Doordat Nederlanders meer thuiswerken kunnen nieuwe investeringen voor onze infrastructuur wel op de lange baan worden geschoven. Ingewijden hebben aan de Telegraaf laten weten dat het ministerie raar opkeek van het rapport.

Het PBL stelt namelijk dat investeringen mogelijk heroverwogen kunnen worden: “de piekbelasting van het wegennet en het openbaar vervoer afneemt, waardoor beleidsmakers zich moeten afvragen of geplande uitbreidingen van snelwegen of treinverbindingen wel nodig blijven.”

Maar het ministerie denkt hier totaal anders over. Op het hoogtepunt van de coronacrisis was de piekbelasting inderdaad lager, maar de laatste weken zijn de ouderwetse files gewoon weer terug. In de praktijk zal het nog lang duren voor een overgroot deel van Nederland meer thuis werkt dan op kantoor. Het ministerie beseft dat maar al te goed, het heroverwegen van investeringen is daarom totaal niet aan de orde.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Men wil juist méér gaan investeren omdat men niet op een ‘Belgisch scenario’ wil stuiten – in andere woorden: dat ons wegennet even dramatisch wordt als onze zuiderburen. De klimaatdrammers bij het PBL menen dat NL’ers allemaal wel even thuis kunnen werken, maar de praktijk laat toch echt wat andere dingen zien. Gelukkig zijn er bij het ministerie van Infrastructuur genoeg ambtenaren te vinden die wél beschikken over enig realisme.