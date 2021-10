Oh jee, Extinction Rebellion is niet inclusief genoeg: ‘Bestaat vooral uit witte mensen’

Het is drama bij de klimaatactivisten, want Extinction Rebellion is niet inclusief genoeg. De beweging bestaat voornamelijk uit “witte mensen” en dat is natuurlijk niet oké!

De NRC heeft een aantal klimaatactivisten geïnterviewd en geeft daarmee een leuk inkijkje in de sneue bedoening die Extinction Rebellion werkelijk is. Deze linkse rakkers zijn namelijk niet alleen links op het thema klimaat en milieu, maar ook op andere terreinen!

Zo vinden een aantal van hen het super belangrijk dat Extinction Rebellion diverser en inclusief wordt. Maar dat is tegelijkertijd ook weer een probleem, want zoals we allemaal weten jaagt de politie voornamelijk op gekleurde mensen. Ene Jonny (21) legt het probleem uit tegenover NRC: “We geven mensen van kleur vaak een rol waarin ze minder arresteerbaar zijn. Achter de schermen of verder weg van de actie. Dat is misschien niet zo sexy, maar agenten hebben de neiging heftiger op ze te reageren.”

En door mensen van kleur achter de schermen te willen houden, kweek je nou niet bepaald een representatief en inclusief beeld voor Extinction Rebellion. Wat een dilemma! Ergens is het tegelijkertijd sneu en hilarisch, want het laat maar weer eens zien hoe racistisch en discriminerend dit soort linkse activisten eigenlijk zijn. ‘Ga jij maar achteraan staan, want je bent zwart’ is de boodschap. En het dan raar vinden dat de ‘beweging‘ voornamelijk uit blanken bestaat…

En het ergste is nog dat ze menen de activisten van kleur te moeten beschermen. Alsof ze zelf niet kunnen bepalen of ze het risico op een confrontatie met de politie wel of niet aandurven! Tegelijkertijd roept één van hen dat ze het liefst een wereld zonder hiërarchie ziet. Moet je nagaan wat voor problemen dat op gaat leveren voor een organisatie als Extinction Rebellion. Wie gaat de gekleurde activisten dan nog tegen zichzelf beschermen? Oh jongens, als dát maar goed komt!