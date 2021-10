Ook het AD gaat vol voor ongevaccineerden zwartmaken: ‘Hebben zij wel recht op een IC-bed?’

Ook het Algemeen Dagblad pusht vandaag de idee dat ziekenhuizen eigenlijk mensen die niet gevaccineerd zijn tegen corona moeten weigeren. Dat verdienen die onreine mensen namelijk. Gelukkig denkt niet iedereen daar zo over. Maar de krant probeert het toch te pushen. Want dit is de nieuwe gekkigheid die aan ons opgelegd gaat worden.

“Hebben ongevaccineerden net zo veel recht op zorg als gevaccineerden?” vraagt het AD op Twitter. “Die vraagt komt in het publieke debat steeds vaker op. We hebben het erover in deze Live Nieuws Update, met hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot.”

Hebben ongevaccineerden net zo veel recht op zorg als gevaccineerden? Die vraag komt in het publieke debat steeds vaker op. We hebben het erover in deze Live Nieuws Update, met hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot. Kijk hier mee. https://t.co/LVj97U0bwt — AD.nl (@ADnl) October 22, 2021

Let wel, die vraag wordt helemaal niet door normale mensen gesteld. De enigen die hem steeds stellen zijn de linkse media en ranzige politici. Want die hebben overduidelijk plannen en hopen onze geesten daar nu rijp voor te maken.

Het antwoord van Groot op die vraag is luid en duidelijk: zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Als mensen verzekerd zijn moeten ze geholpen worden, hoe ze ook leven en welke gezondheidskeuzes ze ook gemaakt hebben. Daar komt nog eens bij dat artsen op hun beurt een eed gezworen hebben om inderdaad iedereen te helpen. Patiënten wegsturen omdat ze niet gevaccineerd zijn is dus een big no no.

Maar dat is niet het antwoord waar het AD op hoopte. De presentatrice gaat daar dan ook meteen tegen in. Uitgestelde zorg! Andere operaties! Druk! Nou, zegt Groot, daar mag je ongevaccineerden dan wel op aanspreken. Want ze zouden mensen in gevaar brengen en voor meer drukte zorgen. Ofzo. Die extra schade, “daar mag je ze wel op aanspreken vind ik.”

Wacht even. Dat gaat niet ver genoeg! In Dalfsen was er een wethouder die onlangs zei dat ongevaccineerden geen IC-bedden mogen bezetten. “Vindt u dat terecht?” “Nee,” antwoordde Groot daarop. Iedereen heeft het recht geholpen te worden. Ongevaccineerd of gevaccineerd. “Er zijn ook mensen die de griepprik krijgen, ook van griep kun je op de IC-afdeling komen.” En dan hebben we het nog niet eens gehad over Jan die met zijn dronken kop achter het stuur kruipt en een ongeluk veroorzaakt.

“Toch is er forse kritiek,” stelt het AD-poppetje vervolgens, “ook vanuit het zorgpersoneel zelf, die zeggen dat ze echt niet zitten te wachten op patiënten die zich hadden kunnen laten vaccineren.”

Goh. En ik zit als belastingbetaler en verzekerde Nederlander niet te wachten op zorgpersoneel dat zich op zo’n manier uitlaat over ongevaccineerden.

Dit wangedrag van het AD is ongelooflijk schokkend, zorgwekkend, en problematisch. Het moge duidelijk zijn waar dit naartoe gaat: ze willen ongevaccineerden het geteisem van de samenleving maken. Onreine mensen die nergens “recht” op hebben.