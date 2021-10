Peiling: 4 op de 10 Nederlanders wil anderhalve meter terug nu besmettingen stijgen

De zorgen onder Nederlanders nemen weer toe nu het aantal besmettingen de laatste weken rap gestegen is. Vandaag is het aantal besmettingen het hoogst in bijna drie maanden tijd. Vier op de tien respondenten van het EenVandaag opiniepanel is dan ook voorstander van de herinvoering van de anderhalve maatregel.

Uit de peiling wordt duidelijk dat de steun voor nieuwe overheidsmaatregelen, bij een rappe stijging van het ziekenhuiscijfer, toegenomen is. Meer dan de helft van de respondenten van EenVandaag (zo’n 21.000 Nederlanders) geeft aan zich zorgen te maken over het coronavirus. Vorige maand was dit nog 40%.

Zes op de tien respondenten verwacht dat er nieuwe maatregelen gaan komen dit najaar en dat is niet heel gek. De laatste weken stijgt het aantal dagbesmettingen rap, daarnaast helpt het niet om te lezen dat de Nederlandse QR-code een flop is: als je gevaccineerd en besmet bent kom je alsnog overal binnen. Wat de vraag doet rijzen waarom die app dan verplicht is, het zou toch bedoeld zijn om besmette mensen buiten te houden?

Afijn, 56 procent van de respondenten staat achter nieuwe maatregelen. De grote vraag is natuurlijk achter wat voor soort maatregelen ze staan. De anderhalve meter maatregel laat zich qua zwaarte moeilijk vergelijken met een avondklok. Veel respondenten geven aan dat zij liever de anderhalvemetersamenleving terug willen dan een visiteverbod. Toch staat maar 43 procent van de ondervraagden achter een herinvoering van deze maatregel.

Met alle cijfers op rood en het gestuntel rondom de QR-codefiasco zal het niemand moeten verbazen als we opnieuw een sombere Kerst tegemoet gaan met restricties. Hugo de Jonge zal Jan en alleman wel weer de schuld geven in plaats de hand in eigen boezem te steken.