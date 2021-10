Peiling De Hond: D66 verliest opnieuw zetels, nu even groot als de PVV

De nieuwe peilingen van Maurice de Hond laten zien dat er maar weinig mensen trek hebben in de voortzetting van het oude kabinet. Ondertussen blijft D66 zetels verliezen; de partij wordt nu gepeild op 17 zetels waardoor het even groot is als de PVV. De VVD blijft op ongenaakbare hoogte staan.

Een half jaar geleden was de euforie nog zo groot bij D66. De partij wist maar liefst 24 zetels te halen, maar zes maanden later zijn ze in veel peilingen al bijna een derde van dit zetelaantal kwijt. Het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag is één grote farce geweest en kiezers zien ook wel in dat het niks meer was dan goedkope verkiezingspraat. In de peilingen zien we deze week dan ook weinig verschuivingen.

VVD en Ja21 stijgen een zetel ten koste van D66. De sociaalliberalen kelderen hierdoor naar 17 zetels, wat ze op een virtuele gelijke stand brengt met de partij van Geert Wilders.

De Hond komt vooral met een andere interessante statistiek, maar 29% van zijn respondenten reageert positief op een nieuw kabinet met VVD, CDA, D66 en CU. Wat toch wel vrij tekenend is: veel mensen zitten niet te wachten op een voortzetting van de oude politieke koers. De afgelopen maanden stonden in het teken van gewauwel over politieke vernieuwingen. Tot op heden bleef het bij mooie praatjes en weinig daden.

Veel kiezers zijn hier niet blij mee, dat moge duidelijk zijn. Met name de coalitiepartijen CDA en D66 vangen hier de klappen van op. PVV-leider Geert Wilders roept al maanden om nieuwe verkiezingen en het lijkt er sterk op dat een groot gedeelte van Nederland deze mening deelt.

Vrij weinig mensen zitten te wachten op een doorstart van Rutte III. De coalitiepartijen kunnen nog zoveel vernieuwingen en veranderingen beloven, inmiddels weet iedereen dat het loze beloftes zijn.