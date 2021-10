Peiling De Hond: Kamerwinst D66 verdwijnt als sneeuw voor de zon, PVV tweede partij van Nederland

De peiling van Maurice de Hond is exact een half jaar na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Zes maanden van vruchteloos formeren hebben met name bij het CDA en D66 een kaalslag van zetels opgeleverd. De PVV is weer, net als vóór de vorige Kamerverkiezingen, virtueel de tweede partij van Nederland. D66 is zijn enorme Kamerwinst van zes maanden terug alweer kwijt. De partij wordt gepeild op 17 zetels.

De grote verkiezingsoverwinning van D66 maakte de democraten in één klap de onbesproken nummer twee van Nederland. Maar van die 24 zetels zijn er inmiddels al 7 als sneeuw voor de zon verdwenen. De PVV mag zich hierdoor weer virtueel de tweede partij van Nederland noemen. D66 daalt naar 17 zetels terwijl de PVV weer zetel stijgt: de teller staat op 19.

De laatste maanden heeft D66 flink wat blunders gemaakt. De façade van nieuw leiderschap is als een boemerang teruggekomen voor de links-liberalen. De partij heeft flink moeten inleveren wat betreft geloofwaardigheid én zetels, daarnaast is hun droompremier, partijleider Sigrid Kaag, wegen bestuurlijk falen afgetreden. Ondertussen heeft de PVV zich weten te herstellen van een teleurstellende verkiezingsuitslag in maart. De partij van Wilders is weer als vanouds de nummer twee van het land in de peilingen.

De grootste stijger is de BoerBurgerBeweging. Ondanks die ene zetel weet Caroline van der Plas zich wekelijks in de schijnwerpers te plaatsen. Met BBB is de Kamer een kritische oppositiepartij rijker. En met het verloochenen van de partij-idealen door het CDA hebben de boeren nu wel een volksvertegenwoordiger in Den Haag zitten die voor ze door vuur gaat.

De PvdA weet zich na een teleurstellende verkiezingsuitslag te herpakken. De partij groeit de laatste weken gestaag in de peilingen. Zicht op de grootte van weleer is er niet, maar toch weet de partij voor het eerst sinds lange tijd weer boven de dubbele cijfers uit te komen.