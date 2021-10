Pepijn van Houwelingen eist antwoorden op vragen over Squid Game-vaccinatie slachtpartij: ‘Een hallucinant vreselijke geweldsfantasie!’

Forum voor Democratie Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen eist tekst en uitleg van de minister over het belachelijke NPO-filmpje waarin beelden uit de Squid Game gebruikt worden om ongevaccineerden ‘over te halen’ zich alsnog te laten ‘prikken.’ Het filmpje, zegt Van Houwelingen terecht, is een “hallucinant walgelijke geweldsfantasie gericht tegen ongevaccineerden.” Daarom vraagt hij zich af of de minister strafrechtelijke stappen neemt tegen NTR.

De beelden van de NPO zijn werkelijk schokkend. Het is allemaal gebaseerd op de Squid Game – de populaire Netflix-serie. In deze serie strijden mensen met schulden tegen elkaar voor een gigantische geldprijs. Maar er is een probleempje: ze gaan de strijd niet alleen met elkaar aan, maar ook met de organisatie. En de verliezers druipen niet verslagen af; ze worden letterlijk vermoord. Dan wel door de organisatie, dan wel door andere participanten.

Wat je dan dus krijgt – als je vaccinatiedwang combineert met Squid Game is dit:

Pepijn van Houwelingen (FVD) eist antwoorden van de minister

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen vindt dit natuurlijk volstrekt bezopen – al helemaal omdat deze beelden in elkaar zijn gezet door de NPO. Hij eist dan ook van de minister dat die tekst en uitleg geeft over wat we hier precies zijn. Is dit satire op overheidsdwang wat betreft de vaccinaties? Dat lijkt toch niet écht zo te zijn. Het lijkt eerder dat dit een pure geweldsfantasie is tegen ongevaccineerden.

Als dat zo is, is het dan niet in strijd met de wet?

Kamervragen

“Aangenomen dat, en alles wijst hierop, het filmpje gericht is tegen de groep mensen in onze samenleving die ervoor gekozen hebben op hun eigen natuurlijke lichaamsimmuniteit te vertrouwen in plaats van een experimenteel vaccin (de niet-gevaccineerden dus), hoe beoordeelt u het filmpje dan vanuit strafrechtelijk oogpunt? Kan een geweldsfantasie waarbij satirisch een bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval de niet-gevaccineerden, systematisch wordt uitgemoord volgens u strafrechtelijk door de beugel?” vraagt Van Houwelingen terecht.

“Of is het satirisch propageren van het massaal doodschieten van een bevolkingsgroep door de NPO wellicht een strafbare vorm van dreigen met geweld en de dood?” vraagt Van Houwelingen vervolgens aan minister Grapperhaus. “Indien dit het geval is, hoe gaat u hiertegen strafrechtelijk optreden? Indien dit niet het geval is, waarom niet?”

Als Grapperhaus antwoordt dat het allemaal best door de beugel kan omdat het “satire” zou zijn heeft Van Houwelingen een extreem goede vervolgvraag. “Is het dan ook mogelijk een filmpje te maken en uit te zenden, bijvoorbeeld door Ongehoord Nederland! straks bij de NPO, waarin politici en journalisten, vanzelfsprekend in de vorm van satire, worden opgehangen en met de dood worden bedreigd? Vindt u dat vanuit strafrechtelijk oogpunt dan ook prima?”

Tenslotte, vraagt Van Houwelingen, “als het strafrechtelijk volgens u door de beugel kan, wilt u dan erkennen dat het filmpje walgelijk, smakeloos en beneden alle peil is? Indien u dat niet wil erkennen, begrijpen we het dan goed dat het in een satirisch filmpje laten doodschieten van niet-gevaccineerden geen probleem is voor u, maar een ludiek bedoelde galg meegevoerd tijdens de demonstratie om het eind van de Nederlandse vrijheid te symboliseren volgens u wel een smakeloze toestand is, beneden alle peil, waarvoor u helemaal geen begrip heeft? Kunt u dit verschil uitleggen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?”

Grapperhaus op het matje

Grapperhaus mag hier dus tekst en uitleg over geven. En terecht, natuurlijk. Want de beelden die gebruikt werden door de NPO zijn volstrekt onacceptabel. Het idee dat het hier om ‘satire’ gaat is volstrekt niet overtuigend. Het is gewoon het bewust ophitsen van mensen tegen elkaar. Ongevaccineerden worden weggezet als wezens die anderen in gevaar brengen, en die daarom de dood verdienen.

Dit soort walgelijk gedrag kan niet geaccepteerd worden. En als Grapperhaus dat wél doet, dan zegt dat álles over de manier waarop dit kabinet aankijkt tegen mensen die zich niet laten vaccineren.