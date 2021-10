Pepijn van Houwelingen (FVD) gaat los op verdubbelen energieprijzen: ‘Krankzinnig klimaatbeleid!’

De energieprijzen worden nu al verdubbeld door sommige bedrijven, meldt FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Dit komt, schrijft hij geheel terecht, door het krankzinnige klimaatbeleid van het kabinet.

Vandebron laat weten de energieprijzen vanaf komende maand al te “verhogen.” Eerder stelde het bedrijf nog dat dit vanaf 1 januari zou gebeuren, maar dat is dus versneld. Nu gebeurt het vanaf 1 november. Er kan namelijk niet mee gewacht worden. Gas en stroom is nu eenmaal te duur geworden.

“De situatie is zo bizar dat we anders moeten handelen,” schrijft het bedrijf op Twitter. “We moeten ook aan onze organisatie denken.” Daarom hebben ze een “weloverwogen besluit” genomen “aangezien de energiemarkt drastisch is veranderd in korte tijd.”

Vandebron valt onder Essent en heeft 200.000 klanten.

FVD’er Pepijn van Houwelingen: klimaatbeleid!

Forum voor Democratie Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen reageert natuurlijk geschrokken op deze aankondiging. “Situatie is zo bizar dat sommige bedrijven de energieprijzen nu al VERDUBBELEN,” schrijft hij op Twitter. “Tja, dat krijg je ervan als je krankzinnig klimaatbeleid voert en massaal energiecentrales sluit en CO2 belast. En tja, dat krijg je ervan als de ECB biljoenen bijdrukt.”

En ja, natuurlijk heeft Van Houwelingen honderd procent gelijk dat dergelijk beleid verantwoordelijk is voor de geschifte stijging van de energieprijzen. Met name de belastingen zijn volstrekt bezopen. In het verleden was ruwe energie soms ook zo duur als nu. Maar het is nu onbetaalbaar geworden omdat Dictatortje Staat belachelijk hoge belastingen heft; belastingen die de prijzen torenhoog opblazen.

Laat er geen misverstand over bestaan: De energieprijzen hoeven helemaal niet zo hoog te zijn. Ze worden bewust, willens en wetens, hoog gemaakt door de politiek. Dit is geen “ongelukje,” het is bewust beleid om normale energie onbetaalbaar te maken.

Denk daar maar eens over na.